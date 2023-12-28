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Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın Cenazesi Yalova'da Defnedildi - Son Dakika
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Eski Bakan Yaşar Okuyan'ın Cenazesi Yalova'da Defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi. Yalova Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Okuyan, 1999-2002 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Eski Bakan Yaşar Okuyan\'ın Cenazesi Yalova\'da Defnedildi
28.12.2023 - 14:55,
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Yalova Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, Okuyan ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Okuyan'ın naaşı, caminin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Yalova'da 1949'da doğan Yaşar Okuyan, 1999-2002 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüştü. Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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