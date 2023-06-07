Devlet Bahçeli, kendisini uyaran CHP'li Tanal'a adeta ayar verdi

TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri yemin etti. Genel Kurulda, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu eski kabine üyesi bakanlar ile 3 milletvekili yemin etti.

BİLGİN KÜRSÜYE GELİRKEN BAHÇELİ'Yİ SELAMLADI

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin yemin metnini okumak için kürsüye geldiğinde geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'yi selamladı.

CHP'Lİ TANAL UYARIDA BULUNDU

O esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgin'in TBMM'de yalnızca yemin metnini okuması, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmaması gerektiğini hatırlatarak yemin metnini yeniden okuması çağrısında bulundu.

BAHÇELİ'NİN YANITI SONRASI ALKIŞ TUFANI KOPTU

Yaşanan sözlü atışma anında devreye giren Bahçeli ise CHP'li Tanal'ı "İkaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var" sözleriyle ikaz etti. Bahçeli'nin sözleri sonrası TBMM'de alkış tufanı koptu. Yaşanan olayın ardından Devlet Bahçeli'nin ant içmesi için yeniden kürsüye davet ettiği Vedat Bilgin, yeminini tekrar etti.

MAHMUT ÖZER DE METNİ İKİNCİ KEZ OKUDU

Bilgin'in yemini sonrası bu kez de eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer yemin etmek için kürsüye çıktı. Ancak Özer de yemin metnini hatalı okuduğu gerekçesiyle Bahçeli'nin uyarısının ardından yeniden kürsüye dönerek yeminini tamamladı.

CHP'Lİ TANAL'IN DA YEMİNİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'teki yemini öncesi kürsüden, "Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum" demişti. Yemin dışında konuşma yapılamayacağı için Tanal'ın yemini kabul edilmemişti. Bunun üzerine Tanal ikinci kez yemin etmişti.