Devlet Bahçeli, kendisini uyaran CHP'li Tanal'a adeta ayar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet Bahçeli, kendisini uyaran CHP'li Tanal'a adeta ayar verdi

07.06.2023 15:58

Eski Kabine üyesi bakanlar bugün TBMM'de yemin ederken tören sırasında yaşananlar olay oldu. Yemin için kürsüye gelen AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'yi selamlaması nedeniyle içtüzüğe aykırı davranması sonrasında muhalefet sıraları MHP liderini uyardı. Devreye giren Bahçeli ise Bilgin'in yeniden yemin etmesi gerektiği çıkışında bulunan CHP'li Mahmut Tanal'a, "İkaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var" cevabını verdi.

TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen milletvekilleri yemin etti. Genel Kurulda, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu eski kabine üyesi bakanlar ile 3 milletvekili yemin etti.

BİLGİN KÜRSÜYE GELİRKEN BAHÇELİ'Yİ SELAMLADI

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin yemin metnini okumak için kürsüye geldiğinde geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'yi selamladı.

CHP'Lİ TANAL UYARIDA BULUNDU

O esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgin'in TBMM'de yalnızca yemin metnini okuması, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmaması gerektiğini hatırlatarak yemin metnini yeniden okuması çağrısında bulundu.

BAHÇELİ'NİN YANITI SONRASI ALKIŞ TUFANI KOPTU

Yaşanan sözlü atışma anında devreye giren Bahçeli ise CHP'li Tanal'ı "İkaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var" sözleriyle ikaz etti. Bahçeli'nin sözleri sonrası TBMM'de alkış tufanı koptu. Yaşanan olayın ardından Devlet Bahçeli'nin ant içmesi için yeniden kürsüye davet ettiği Vedat Bilgin, yeminini tekrar etti.

MAHMUT ÖZER DE METNİ İKİNCİ KEZ OKUDU

Bilgin'in yemini sonrası bu kez de eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer yemin etmek için kürsüye çıktı. Ancak Özer de yemin metnini hatalı okuduğu gerekçesiyle Bahçeli'nin uyarısının ardından yeniden kürsüye dönerek yeminini tamamladı.

CHP'Lİ TANAL'IN DA YEMİNİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'teki yemini öncesi kürsüden, "Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum" demişti. Yemin dışında konuşma yapılamayacağı için Tanal'ın yemini kabul edilmemişti. Bunun üzerine Tanal ikinci kez yemin etmişti.

YORUMLAR (2)
  • Erhan Yılmaz: Devlet bey ayar veriyor bravo Cevap Yaz 31 18 Yayından Kaldır
  • güneş güneş: tantal nasibini aldı belki daha tuz biber olmaz bahceliyi taktir ediyorum Cevap Yaz 64 18 Yayından Kaldır
500

Devlet Bahçeli, Vedat Bilgin, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, kendisini uyaran CHP'li Tanal'a adeta ayar verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Servet değerinde paraya "Evet" dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı
16:53 Servet değerinde paraya "Evet" dedi! İşte Jesus'un yeni takımı
16:52 Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı (2)
16:49 Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı
16:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'a bir fotoğraf üzerinden sosyal medyadan yorum üzerine yorum yağdı!
16:38 Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Sinan Oğan'ı fotoğraftaki bir detay yüzünden yerden yere vuruyorlar
16:36 Muğla'da şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:33 Muğla'da şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:21 İtalya'nın model kızı tahta geçecek
16:21 Vatandaşı darp ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 17:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli, kendisini uyaran CHP'li Tanal'a adeta ayar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement