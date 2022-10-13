Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2021 günü yaşanan "kongre baskınını" soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi. Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi.

"HİKAYENİN MERKEZİNDEKİ İNSAN"

Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadesini kullandı. Thompson, komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi.

KONGRE BASKINININ HİKAYESİ

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerden sonra 6 Ocak 2021'de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek için toplanması bekleniyordu. Ancak seçimlere "hile" karıştırıldığını iddia eden dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray'ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu. Trump'ın düzenlediği mitingde destekçileri, ABD'liler tarafından "demokrasinin simgesi" olarak kabul edilen kongre binasına akın etti. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Baskına ilişkin başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.