 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

26.12.2023 - 08:36,
Abone Ol

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

ANKARA - Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaşar Okuyan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti - Son Dakika


08:58
4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54
Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46
Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43
MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35
Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00
Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Son Dakika
08:58 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54 Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46 Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43 MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35 Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12 Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00 Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56 İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 09:51:39. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement