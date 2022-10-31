Deniz Baykal'ın kızının CHP'den istifa etmesine nasıl bir yaklaşım sergilediği ortaya çıktı

Eşcinsel evliliği yasallaştıran ülkeyi işaret etti: Biz bunun karşısında duracağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 18 yıl genel başkanlık yapan, halende Antalya milletvekili olarak parlamentoda yer alan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının partisi CHP'den istifa etti. Baykal, parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin görseli de sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLAMADI

Aslı Baykal, istifasının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Baykal istifasına ilişkin sadece "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullandı. Aslı Baykal'ın istifasına ilişkin de yeni bir detay ortaya çıktı.

SÜKUNETLE KARŞILAMIŞ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da kızının istifasından haberdar olduğu ve saygı duyarak herhangi bir yorumda bulunmadığı öğrenildi. Baykal daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Muharrem İnce'nin de adaylıktan çekilmesi tavsiyesini vermişti.