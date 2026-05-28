Eski CHP Milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na Ziyaret
Eski CHP Milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

28.05.2026 15:35
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek partinin geleceği hakkında konuştular.

Eski CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Tekin ve Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyarette bazı partililer de yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tekin, basın mensuplarının bayramını tebrik etti, amcası vefat eden CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP'nin tarihinde çok fazla zorluk, sıkıntıyı atlatmış bir siyasi hareket olduğunu belirten Tekin, "Önümüzdeki günlerde hiçbir sıkıntı, bir sorun olmadan Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir CHP göreceksiniz." dedi.

Bazı partililerin, zaman zaman partiyi yıpratacak davranışlar içerisinde bulunduğunu dile getiren Tekin, "Umut ederim ki bundan sonra daha sağduyulu davranırlar." diye konuştu.

Bilgi Üniversitesindeki öğrencilerin demokratik bir tavır ortaya koyduğunu, öğrencilerin eylemlerini sürdürürken aynı zamanda müzakere yürüttüğünü ve sonuç aldığını anımsatan Tekin, "İsterdik ki bu baba ocağında bu müzakere taktiğini, tekniğini burada da işletelim." ifadesini kullandı.

Tekin, 40 gün içerisinde kurultay yapılmasına yönelik bazı çağrıların bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ben çok iyi biliyorum ki Sayın Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı da 40 gün içinde bir seçimin olamayacağını çok iyi biliyor. Ama ısrarla tabanı konsolide etme adına, onları kandırma adına sürekli bu cümleleri kullanmaları bizim parti emekçilerimize büyük bir haksızlık. Vazgeçmiyorlar. O gün insanları topladınız, sonuçta saat 2'de kendiniz terk ettiniz. Daha önce sizin vaadiniz vardı. Dediniz ki, 'Biz buradan çıkmayacağız, her türlü eylemi yapacağız.' Sonuç itibarıyla sizin dokunulmazlığınız var, kimse size çıkıp bir şey falan demedi. Niye kapıdaki insanları, oradaki kardeşleriyle karşı karşıya bıraktınız? Neden? Bunlar gerçekten kabul edilebilir değil."

İstanbul delegeleri hakkında tedbir kararı bulunduğunu, bazı delegelerin tutuklu olduğunu aktaran Tekin, bu şartlar altında aynı delegelerle ısrarla kurultay yapılmasının hayatın gerçeklerine uygun olmadığını savundu.

Tekin, "En kısa süre içerisinde CHP'nin kültürüne yakışır vaziyette, kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha sonra evinin önüne inerek bahçede bekleyen Yarkadaş ve diğer partililerle bayramlaştı.

Tekin, CHP Genel Merkezi'ni de ziyaret etti

Ardından CHP Genel Merkezi'ni de ziyaret eden ve ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, partinin birliğinin ve bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için asıl olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliği ile nasıl çözebiliriz, yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP'nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmak..." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

