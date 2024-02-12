Gökhan Zan, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Politika

Gökhan Zan, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.

12.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:27
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını eski milli futbolcu Gökhan Zan olarak açıkladı.

KADIGİL: HATAY HALKININ SESİNİ VE İSYANINI DUYDUK

Genel seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ın adaylığını açıklayan İstanbul Milletvekili ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk. Bu sesi duyduk Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan'ı seçtik" dedi.

GÖKHAN ZAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ardından açıklama yapan Gökhan Zan "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısı yaptı.

DEPREM SONRASI HATAY'DA ÖNE ÇIKAN FİGÜRLERDEN OLDU

Gökhan Zan, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası kentte öne çıkan figürlerden olmuştu. Eski milli futbolcu, 22 Mart 2023'de İYİ Parti'ye katılmış ve genel seçimlerde aday adayı olup seçilememişti. 27 Aralık 2023'te de partiden istifa etmişti.

Gökhan Zan, TİP\'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • H celik: Milletin duygularını kullanıp çıkar sağlayan leş kargaları toplanıyor.hadi hayırlısı 194 49 Yanıtla
  • Serdar Gürbüz: Helal olsun daha siyasetçi olmadan 3 parti degistirdi 188 9 Yanıtla
  • Mehmet Emin Güneş: Deprem zamanı devlet gerekli yardımı fazlasıyla yapıyor diyordu şimdi ise devlet yardım etmedi diye feryat ediyor... Yanar döner birisin " zann" ... 156 25 Yanıtla
  • Mustafa Yücel: sen nasıl bir duygusuz adamsın koltuk için kucak kucak geziyorsun 158 13 Yanıtla
  • Mevlut Emre: iki bağırdın milleti kafesledim sandin 130 11 Yanıtla
  • ilker ALBOSTAN: yaaa kardeşim git futbol unu oyna Allah'ını seversen bu nedir yaaa oyuncak yaptınız herşeyi bırakın bilen inşanlar yapsın 128 8 Yanıtla
  • Mikail Şahin: GÖKHAN LAF KALABALIĞI YAPMAKLA BU İŞLER YÜRÜMÜYOR.İÇRAAT GEREKİYOR. HERKES MENFAAT PEŞİNDE. 93 9 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Kokan koktu buralar gokhan 93 8 Yanıtla
  • Mustafa SAK: Dönülür de,bu kadar kısa sürede 180 derecede dönülmez ki arkadaş. Kimin nerede menfaati varsa fırıldak gibi hemen o yöne evriliyor. Allah bunlardan memleketi korusun. 80 4 Yanıtla
  • hatip surun: Nasil bir gecis bu , Iyi Partiden Tip' e? ordan da ekmek cikmazsa diger partiler de var Gokhan, nasil olsa da cok donup dolacaksin 54 3 Yanıtla
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