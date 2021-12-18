Eski HDP'li Ayhan Bilgen: HDP ile görünmekten çekiniliyor çünkü güven vermiyor - Son Dakika

Ayhan Bilgen, T24'te yayınlanan röportajında HDP'nin cesur adımlar atmadığını öne sürerek, "Millet İttifak'ı BBP ile birlikte fotoğraf vermekten çekinmiyor. Ama HDP ile görünmekten çekiniyor ise HDP'nin insanların kaygı ve korkularını giderecek bir güven beyanına ihtiyacı var" dedi.

Ayhan Bilgen, " İYİ Parti, MHP'den koptu ama toplamda Türk milliyetçiliği Türk siyasetini kuşatmış durumda. Bu muhalefetin rotasını da etkiliyor. Bu bir büyüme stratejisidir. CHP'nin oyları yükselmiyor ama etki alanı genişliyor. O zaman HDP'nin de kendine özgü bir formül bulması ve demokratik merkeze oturması gerek" diye konuştu.

''HAREKET SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI OLMAYACAK'

Ayhan Bilgen, önümüzdeki seçimlerin bir kader oylaması olup olmadığına ilişkin soruya da, "Güçlü bir alternatif olmazsa mevcut iktidarı arar olabiliriz" diye yanıt verdi. Yeni oluşum için isim arayışlarının devam ettiğini dile getiren Bilgen, kurulacak olan hareketin sadece Türkiye'yi değil Suriye ve Irak'ın da içinde olduğu bölgesel bir oluşum olacağını söyledi. Bilgen, "Türkiye'de değişim isteniyorsa bu sadece içerde yapılacaklarla olup bitemez. Bunun için bölgesel bir değişime ihtiyaç var" dedi.

Ayhan Bilgen yakın zamanda Suriye ve Irak'taki bölgesel liderlerle de görüşmeyi planladıklarını anlattı.

Kendisine yönelik gözaltılar, tutuklamalar ve kayyım kararına rağmen mevcut iktidarın kurucu isimlerinden Bülent Arınç ile niye görüştüğü sorusuna da yanıt veren Bilgen, "Siyaset öfke ile yapılmaz" cevabını verdi. Bilgen, "Türkiye siyasetinde gerçekleri söylemek bazen dışlanmaya sebebiyet verse de ahlaki sorumluluktur. Sayın Arınç'ın da ben bu konuda cesur çıkışları olan bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Mahalleler arasında köprüler kurmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.