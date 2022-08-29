Efkan Ala baba ocağında - Son Dakika
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Efkan Ala baba ocağında

29.08.2022 16:45
Efkan Ala baba ocağında

Eski İçişleri Bakanları Efkan Ala ve Selami Altunok Oltu OSB'de yapılan Cağ Kebap Fabrikasına hayran kaldılar.

Eski İçişleri Bakanları Efkan Ala ve Selami Altunok Oltu OSB'de yapılan Cağ Kebap Fabrikasına hayran kaldılar.

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve Erzurum Milletvekili Selami Altunok ile birlikte Oltu OSB de yapılan Oltu Cağ Kebap Fabrikasını ziyaret ettiler.

Ala ve Altınok, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu OSB Başkanı Baki Karaca ve beraberindekilerle OSB de yapımı devam eden fabrikaları ve Cağ kebap fabrikasını ziyaret ettiler

Erzurumlu iş insanı Fuat Demir ziyaret sırasında Cağ kebabı fabrikası hakkında bilgiler aktardı. Ardından Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Oltu Belediyesi Sosyal tesislerinde yemek ikramında bulundu. - ERZURUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

AK Parti, Erzurum, Bursa, OSB, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala baba ocağında - Son Dakika

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