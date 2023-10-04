Haziran ayında hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sevgili ile ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Eski başbakanın milletvekili sevgilisi Marta Fascina'ya, Berlusconi'den 100 milyon euro miras kaldı. Mirası alan Fascina, o tarihten sonra kayıplara karıştı.
Berlusconi'nin partisi Forza Italia'da milletvekili olan Fascina, mirası aldıktan sonra parlamentoya hiç gitmedi. Bu durum, parlamentoda tartışmalara neden olurken Fascina için istifa çağrıları yapıldı.
Fascina'nın yakınları ise, onun Milano'nun dışındaki bir malikanede gözlerden uzak bir şekilde yaşadığını ve Berlusconi'nin ölümü nedeniyle yas tuttuğunu iddia etti.
Öte yandan bu gizemli kayboluş, İtalyan kamuoyunu ve medyasını meşgul etmeye devam ediyor. Marta Fascina'nın mirasını aldıktan sonra neden kaybolduğu ve gelecekte ne yapacağı hala belirsizliğini koruyor.
Son Dakika › Politika › Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu - Son Dakika