Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu - Son Dakika

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi\'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu
Son Güncelleme: 04.10.2023 17:47

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, son sevgilisi Marta Fascina'ya 100 milyon euro miras bıraktı. İtalya Parlamentosu'nda milletvekili olan Fascina, mirası aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Haziran ayında hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin sevgili ile ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Eski başbakanın milletvekili sevgilisi Marta Fascina'ya, Berlusconi'den 100 milyon euro miras kaldı. Mirası alan Fascina, o tarihten sonra kayıplara karıştı.

İSTİFASI İSTENDİ

Berlusconi'nin partisi Forza Italia'da milletvekili olan Fascina, mirası aldıktan sonra parlamentoya hiç gitmedi. Bu durum, parlamentoda tartışmalara neden olurken Fascina için istifa çağrıları yapıldı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 100 milyon euro miras bıraktığı sevgilisi ortadan kayboldu

MİLANO'DA YAŞADIĞI İDDİASI

Fascina'nın yakınları ise, onun Milano'nun dışındaki bir malikanede gözlerden uzak bir şekilde yaşadığını ve Berlusconi'nin ölümü nedeniyle yas tuttuğunu iddia etti.

İTALYAN BASININ YAKIN TAKİBİNDE

Öte yandan bu gizemli kayboluş, İtalyan kamuoyunu ve medyasını meşgul etmeye devam ediyor. Marta Fascina'nın mirasını aldıktan sonra neden kaybolduğu ve gelecekte ne yapacağı hala belirsizliğini koruyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu - Son Dakika
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