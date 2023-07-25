Eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulundu - Son Dakika
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Eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulundu

25.07.2023 17:14

Meclis'te yaşanan olayda, eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Sarıgül, olayın ardından basın toplantısı düzenleyerek üzüntüsünü dile getirdi. Tüysüz ise gazetecilere verdiği cevaplarda, Sarıgül'e borcu olduğunu ve saldırı girişiminin sebebini açıkladı.

Meclis'te yaşanan olayda eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sarıgül, basın toplantısı düzenleyerek olayı anlattı ve bu tür tartışmaların Meclis'te olmaması gerektiğini vurguladı. Turan Tüysüz ise alacak-verecek meselesi olduğunu belirtti. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

YUMRUKLU SALDIRI İDDİASI

Meclis'te, eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"İLERİ GERİ KONUŞMAYA DEVAM ETTİ"

Yaşananları anlatan Sarıgül, "CHP Grup toplantısı çıkışında, ismini daha sonra öğrendiğim eski bir milletvekili, hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de "Tanımıyorum sizi, burası bunun yeri değil" diyerek oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti." dedi.

Sarıgül'e yumruk attığı iddia edilen Turan Tüysüz konuştu: Alacak-verecek meselesi

"YÜCE PARLAMENTODA BU TARTIŞMALARIN OLMAMASI LAZIM"

Yüce parlamentoda bu tür konuların konuşulmasının hoş olmadığını dile getiren Sarıgül, "Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermenin yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapan bir arkadaşın, nerde ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum. Umarım yüce parlamentonun çatısı altında böyle bir tartışma bir daha olmaz." diye konuştu.

"ALACAK VERECEK MESELESİNİN YERİ BURASI DEĞİL"

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım." yanıtını verdi. Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtti.

"HEM MADDİ HEM MANEVİ BORCU VAR"

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını verdi. Tüysüz, "Maddi bir borç muydu?" sorusuna ise "Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

Tüysüz, CHP'nin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a rakip olan Mustafa Sarıgül'e destek vermişti. Turan Tüysüz, kurultayda Sarıgül'ün sataşma gerekçesiyle söz isteminin reddedilmesi üzerine Divan Başkanı Şinasi Öktem'e yumruk atmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Eski Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulundu - Son Dakika


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