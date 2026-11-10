Eski milli sporculara süresiz kart için düzenleme sözü Bakan Bak\'tan geldi

'MİLLİ SPORCULARIMIZA SÜRESİZ KART VERİLMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞACAĞIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bak, milletvekillerinin görüşlerini değerlendirdiklerini belirterek, milli sporcuların stadyumlardan faydalanmasına ilişkin, "Özellikle milli sporcularımızın, eski milli sporcuların stadyumlardan faydalanmasıyla ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Bizim yönetmeliğimiz içerisinde bu var, güncelleyeceğiz. Sporu bırakmış değerli milli sporcuların değerlendirme kriterleri var. Onlara süresiz kart verilmesiyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışacağız. Muhtemelen, ifade ettiği gibi, pek çok kulüp kendi bünyesinde mücadele etmiş sporcularını davet ediyor ama işin doğrusu, onlara devletimizin vereceği bir yaklaşım çok daha kıymetli. O yüzden bu öneriyi destekliyoruz. Zaten daha önceki uygulamalarda var fakat biliyorsunuz, stadyumların kulüpler tarafından işletilmesi sebebiyle bazı sorunlar yaşanıyor. Ama onları da gidermek için hem ilgili kulüplerle görüşüp hem de sistemin içerisine bu talebi yerleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

'RUM LOBİSİ BARCELONA'NIN GELMESİNİ ENGELLEDİLER'

Bakan Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşların spora ulaşması noktasındaki değerlendirmelere ilişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin spor yapmasını engellemek yönünde çok ciddi Rum lobisi, Yunan lobisi çalışıyor. Barcelona takımı oraya kamp yapmaya gelecekti. Ben bundan 3 ay önce oradaydım. Yunan lobisi ve Rum lobisi ortalığı ayağa kaldırıp Barcelona'nın gelmesini engellediler. Biz de oradaydık, dedik ki biz 'Müslüman gençlerimiz için 4 büyük takımımızı getiririz, U15 takımıyla burada turnuva oynarsınız.' Sporda ortaya konulan ambargoyu kabul etmek mümkün değil çünkü gençlerimizin spor yapması çok çok önemli. Özellikle Gazze'de savaş olan yerlerdeki çocuklar da aynı durumda, spora ulaşmalarını engelliyorlar. Bu da siyasi bir sonuç ama biz bunun cevabını verdik. 4 büyük kulübümüze buradan teşekkür ediyorum, U15 takımlarını götürdüler. Gerçekten çok mutlu oldular, çok sevindiler. Huzurlarınızda onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 2,5 MİLYAR LİRA YATIRIM HEDEFLİYORUZ'

Amatör spor faaliyetlerine ilişkin konuşan Bakan Bak, "Amatör spor kulüplerinde yöneticilik ve antrenörlük yaptım. Şu anda amatör spor kulüplerine yaklaşık 1,5 milyarın üzerinde yatırım ve yardım yaptık, destek olduk. Kasım ayında veya ayın sonunda ya da ocak başında tekrar yapacağız. Genel rakam 1,5-2 milyarın üzerine çıkıyor. Önümüzdeki yıl 2,5 milyar hedefliyoruz çünkü amatörler bu işin merkezinde. Onlara yaptığımız yatırımlar, sahalar, tesisler gerçekten önemli. Bana göre amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve antrenörleri birer kahraman. Gerçekten ben de onların içinden yetiştim. Amatör spor kulüplerinde çocukları toplayıp getirmek, onları maça götürmek, antrenman yaptırmak, doğru ve düzgün insan olmalarını, vatanını seven insanlar olmalarını öğütlemek. Ben de oralarda yetiştim. Mahalledeki uyuşturucudan çocukları kurtaran en önemli kişilerin başında amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve başkanları geliyor. Muhtarlarla birlikte çalışıyoruz. İstanbul'dan örnek vereyim; İstanbul'daki okul sporlarında yaptığımız yatırımlarla okul spor kulübü sayısını 3 bine çıkardık. Öğrenci sayısını da 850 bine çıkardık. 850 bin öğrenci aktif olarak sporun içerisinde. Biz sporu tabana yaymaya çalışıyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜTÇELER KABUL EDİLDİ

Bakan Bak'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 11 Kasım saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.