Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı

23.05.2022 15:30
Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in, "Siyasi suikast veya saldırı olabilir" sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadeye çağrılan Öneş, "Gündeme ilişkin bir konu olması sebebi ile bahse konu açıklama ile görüşlerimi dile getirdim. Benim kesinlikle herhangi bir siyasi lidere, diplomata, devlet görevlisine herhangi bir kimse ya da grup tarafından siyasi suikast yapılacağına ya da yapılma ihtimaline dair bilgim ve görgüm yoktur" dedi.

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, "siyasi suikastlar olabileceği" yönündeki iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

"GÖRÜŞLERİMİ DİLE GETİRDİM, BİLGİM VE GÖRGÜM YOKTUR"

Birgün'de yer alan habere göre, resen başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade veren Öneş, "Gündeme ilişkin bir konu olması sebebi ile bahse konu açıklama ile görüşlerimi dile getirdim. Devletimizin 90'lı yıllarda siyasi cinayetler sebebi ile çok sıkıntılar yaşadığını, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini, Türkiye için hassas bir konu olduğunu idari bakımdan, yargı bakımından ve parlamento bakımından gecikmeden bu iddialar ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini, Türkiye'nin yaşadığı iç ve dış sıkıntılar sebebi ile konunun hassasiyetini koruduğunu belirttim. Benim kesinlikle herhangi bir siyasi lidere, diplomata, devlet görevlisine herhangi bir kimse ya da grup tarafından siyasi suikast yapılacağına ya da yapılma ihtimaline dair bilgim ve görgüm yoktur" dedi.

ÖNEŞ NE DEMİŞTİ?

SADAT'ın yarattığı tehlike ile ilgili geçen hafta açıklamalarda bulunan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in siyasi suikastlar ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Öneş, "Siyasi suikast veya saldırı olabilir. Böylesine bir kontrolsüz sığınmacının bulunduğu bir ortamda bu her zaman tartışıyordu. Uyuyan hücreler var mıdır? Yoktur diyemeyiz. O halde böylesine kaotik bir ortamda böylesine uygunsuz yapılar risk yaratabilecek durumlar ortaya çıkarabilir" demişti.

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Cevat Öneş, Politika, Güncel, Son Dakika

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