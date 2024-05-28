Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'na baskı uyguladı iddiası - Son Dakika
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Politika

Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'na baskı uyguladı iddiası

Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen'in, İsrailli yetkililere karşı açtığı savaş suçları soruşturmasını engellemek için dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği iddia edildi. Cohen'in, Bensouda'nın 2021 yılında İsrailli ve Filistinli yetkililerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına yönelik kararı öncesinde çeşitli kampanyalar yürüttüğü kaydedildi.

28.05.2024 13:09
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Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen'in, İsrailli yetkililere karşı açtığı savaş suçları soruşturmasını engellemek için dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği iddia edildi.

Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dönemin MOSSAD Başkanı Cohen'in İsrailli yetkililere karşı savaş suçları soruşturması başlatan dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği öne sürüldü. Cohen'in, Bensouda'ın 2021 yılında İsrailli ve Filistinli yetkililerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına yönelik kararı öncesinde çeşitli kampanyalar yürüttüğü kaydedildi.

Gazete haberinde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin, mahkemenin İsrail Savunma Kuvvetleri personeline karşı soruşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle 'Cohen'in eylemlerine yüksek derecede izin verildiği" ifadelerini aktardı.

Netanyahu'nun sözcüsünden yalanlama

Haberde 4 farklı kaynağın, Bensouda'nın eski MOSSAD Başkanının kendisine baskı uygulamaya çalıştığına dair hakkında küçük bir UCM yetkililerinden oluşan grubu bilgilendirdiğini doğruladığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Sözcüsü ise iddiaların asılsız olduğunu ifade eden "Bize yöneltilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan çok sayıda yanlış ve temelsiz suçlamalarla dolu" dedi.

Konuya ilişkin Cohen ya da Bensouda tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cohen, Netanyahu'nun halefi olarak kabul ediliyor

Netanyahu'ya yakınlığı ile Cohen'in MOSSAD Başkanlığındaki görev süresi 2021 yılında sona ermişti. Cohen hakkında daha önce Başbakan Netanyahu'nun halefi olarak kabul ediliyor.

Mevcut UCM Başsavcısı Karim Khan, Mayıs ayının başında İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve bazı Hamas liderleri hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'na baskı uyguladı iddiası - Son Dakika

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