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Eski Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Eski Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Orhon'un yakınları ve TBMM üyeleri katıldı. Orhon'un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Eski Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon için TBMM\'de cenaze töreni düzenlendi
04.01.2024 - 11:48,
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Eski Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon için TBMM'de cenaze töreni yapıldı.

Törene, Orhon'un yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, eski ve yeni dönem milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Orhon'un naaşı, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yozgat'ta 1946 yılında doğan Mahmut Orhon, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü görevinde de bulunan Orhon, 17,18 ve 19. Dönem Anavatan Partisi Yozgat Milletvekili olarak görev yaptı. Orhon, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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