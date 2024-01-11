 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeni Aday: Ayşe Ünlüce - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeni Aday: Ayşe Ünlüce

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce hakkında vatandaşların düşünceleri. Bazı vatandaşlar, 'gösterme aday' ile seçimin kazanılamayacağını söylerken, bazıları da Ünlüce'yi tanımadıklarını ifade etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeni Aday: Ayşe Ünlüce
11.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce hakkında düşüncelerini belirten vatandaşların bazıları, 'gösterme aday' ile seçimin kazanılamayacağını söylerken, bazıları da Ünlüce'yi pek tanımadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen'in yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) göstereceği aday belli oldu. Yaklaşık son 5 yıldır Büyükerşen'in genel sekteri olan Avukat Ayşe Ünlüce'nin adaylığı duyuruldu. Konuyla ilgili düşüncelerini belirten vatandaşlar, son dönemlerde yaşı ile ilgili çokça eleştirilen Büyükerşen'in yerine başka bir aday çıkartılmasını olumlu karşıladı. Ancak yeni aday Ayşe Ünlüce'yi çok tanımadıklarını dile getiren Eskişehirliler, 'gösterme aday' çıkarılmasıyla seçimin kazanılamayacağını iddia etti.

"Sadece park ve bahçeyle bu iş çözülmüyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Adayı olarak açıklanan Ayşe Ünlüce'yi tanımadığını söyledi. Kendisi için kimin hangi partiden olduğunun çok önemli olmadığını ifade eden Özkılıç, "Önemli olan bu şehirde yaşayan ve bu şehrin 20 yıldır yapılması gerekenlerine neşter vurabilecek, masaya yumruğunu vurabilecek ve iş bitirebilecek birinin oraya oturması. Çünkü Eskişehir 20 yıldır maalesef büyük kasaba olarak kaldı. Neden kaldı? Ben sürekli işimle alakalı olarak şehir dışı gezilerinde olduğum için, çok basit büyükşehir olmayan şehirlerin bile bizden daha öne geçtiğini gördüm. Özellikle imar yönünden. Sadece park ve bahçeyle bu iş çözülmüyor. Şehrin bir trafik sorunu var. Tramvay maalesef Eskişehir'deki bütün ana arterleri kapattı ve ondan dolayı İstanbul gibi trafik sorunu yaşamaya başladık. Tamam belki tecrübe olarak hocadan bir şeyler öğrenmiştir ama bugün CHP'nin başından Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel Bey geldi. Ne değişti? Kafaların değişmesi lazım çünkü bugün sosyal demokratım diyen adam Atatürk'ün arkasına sığınarak bir şeyler yapmaya çalışırsa, öbürü 'ben dinin koruyucusuyum' diyerek bahane üretmeye çalışırsa bu iş yürümez" dedi.

"Gösterme adaylarla bu iş olmuyor"

Esnaf Ali Palabıyık, Eskişehir'e hizmet yapacak daha donanımlı ve bilgi sahibi insanlar gerektiğini dile getirerek, "Ayşe Ünlüce'yi sadece ismen biliyoruz, çok vakıf değiliz. Ama hocanın da artık bir şeyler yapma vakti gelmişti. Tadında ve zamanında bırakıp Eskişehir'e bir babalık yapması lazım. Yaptıkları çok şey var ama yapamadıkları da çok şeyler var. Şehir için hayırlı olsun inşallah. Ama iktidar yanlısı bir insan olmamama rağmen Eskişehir'i bu konuda çok başarılı bulmuyorum maalesef ki. Gösterme adaylarla bu iş olmuyor. Bu şehre hizmet yapacak daha donanımlı ve daha bilgi sahibi insanlar lazım. Yani hocanın işaret etmesiyle bu işler olmuyor. Bence şehircilik ve plancılık anlamında daha donanımlı insanlar lazım. Bunu siyaset anlamında demiyorum. Hocanın yaptıklarını takdir ediyorum ama yapamadıklarını da biliyorum. Ayşe hanım da inşallah başarılı olur ama ben zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

"Hoca aday değilse CHP Eskişehir'i alamaz"

Yılmaz Büyükerşen'in aday gösterilmemesi halinde CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesini kazanamayacağına vurgu yapan Cihan Türk ise şunları söyledi:

"CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için gösterdiği yeni adayı tanımıyorum. Sadece hocanın sekreteri olduğunu duydum. Eskişehir'le özdeşmiş bir belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerşen benim üniversitede hocamdı zaten. O aday değilse CHP Eskişehir'i alamaz. Sevmesem de Nebi Hatipoğlu kazanır. CHP zor kazanır" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeni Aday: Ayşe Ünlüce - Son Dakika


14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı

Son Dakika
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:51:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Yeni Aday: Ayşe Ünlüce - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement