Eskişehir\'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.
Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Paşa Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışında mehteran takımı, meşale ve tezahüratlarla karşılandı.
Vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'nin açıklamalarına yanıt vererek, mevcut yerel yönetimlerde liyakatsizlik olduğunu söyledi.
Eskişehir'in trafiğine, suyuna, imar bekleyen tüm mahallelerine hizmet etmek için yola çıktıklarını kaydeden Hatipoğlu, "Biz ne dersek karşı taraf, 'Yapamazlar, edemezler' diyor. Ben, 'Bu trafiği düzelteceğiz, bu travmayı yerin altına alacağız' diyorum. 'Eskişehir'in altı su. Bu tramvayı yer altına indiremezsiniz' diyorlar." dedi.
Eskişehir'de yapacaklarına CHP'li belediye başkan adayının hayallerinin yetmeyeceğini dile getiren Hatipoğlu, "Biz bunları yapıyorsak, Eskişehir'de de tramvayı çok rahatlıkla yer altına indirebiliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. CHP adayıyla karşılıklı televizyona çıkacaktık. Karşılıklı projelerimizi anlatacaktık. Projeleri tartışacaktık. Ancak bir bahaneyle korktu çıkmıyor. 'Sen ne zaman müsaitsen o zaman çıkarız' dedik. Şimdi dedi ki '19 Şubat'ta çıkalım.' Biz, hazırız ve kararlıyız. Ayın 19'unda televizyonda olacağız. O gelse de gelmese de ben çıkacağım, projelerimi anlatacağım." diye konuştu.
CHP'lilerin "Eskişehir'in betonlaşmasına karşı çıkacağız." söylemini hatırlatan Hatipoğlu, "Kardeşim bakın şehrin içindeki 'Kızıl yer' Eskişehir'in son yeşil kalan yerini imara açtınız. Neden açtınız ve 5 kat verdiniz oraya? Madem betonlaştırmak istemiyorsunuz, tarım arazilerini neden imara açtınız? Batıkent'i ben mi imara açtım? Batıkent tamamen yeşil alandır, tarım arazidir. Biz betonlaşma karşıyız. Biz yeşil alanların imara açılmasına karşıyız. Biz ne yapacağız? Yıllardır imar bekleyen kenar mahalleler, Gündoğdu, Fevziçakmak, Huzur, Yeşiltepe gibi mahallelerde vatandaşımızın beklediği 5 kat imarı vereceğiz. Biz hizmet ederken, gariban mahallelere de hizmet edeceğiz. 'Biz sosyal demokratız' diyorlar. Yahu devamlı suya zam yapan, her şeyin fiyatını arttıran halkçı belediye olur mu? Liyakat olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Yıllarca AK Parti'yi liyakatsizlikle suçlayan Yılmaz Büyükerşen'e sesleniyorum. Nerede liyakat? Yeğenin daire başkanı, damadın genel müdürü. Nerede liyakat? Liyakatsiz olan yerde bereket olmaz. Liyakat olmayan yerde işler yürümez. Suyu fiyatını tabii ki indiremezsiniz, Estram tabii ki zarar eder. Gerçek belediyeciliği 31 Mart'tan sonra bütün şehrimize göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Hatipoğlu Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.
Ziyarette, dernek üyelerinin yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, Dernek Başkanı Jankat Yelbaşı ve yönetim kurulu üyelerinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Yerel seçimler hakkında fikir alışverişi yapılan ziyarette, Hatipoğlu kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
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