Eskişehir'de AK Parti Standına Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Eskişehir'de AK Parti Standına Saldırı

Eskişehir\'de AK Parti Standına Saldırı
22.06.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir'in üye standına kimliği belirsiz biri saldırdı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan standa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyla alakalı polis inceleme başlattı.

Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir AVM önüne AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında üye kayıt ve bilgilendirme standı açılmıştı. Açılan standa bugün sabah erken saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafında saldırı düzenlendi. Saldırganın stanttaki pankartları indirdiği ve plastik sandalyeyi kırdığı öğrenildi. Konuyla ilgili AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, polise suç duyurusunda bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"AK Parti'nin şehrimize sunduğu hizmetleri ve faaliyetleri anlatıyorduk"

Konuyla alakalı saldırının gerçekleştiği noktada basın açıklaması düzenleyen AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya şöyle konuştu;

"Bugün hüzünlü bir sabaha uyandık. Maalesef Espark önünde bulunan "AK Parti Seninle Eskişehir" üye çadırımıza yapılan saldırıyı kınamak için buradayız. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu çadırda hem üye çalışmaları yapıyor hem de Eskişehirli hemşehrilerimize AK Parti'nin şehrimize sunduğu hizmetleri ve faaliyetleri anlatıyorduk. Broşürler dağıtarak bilgilendirme yapıyorduk. Ne yazık ki çadırımıza yapılan bu saldırı, hizmeti düşünemeyen, hizmeti hazmedemeyen, bağnaz ve çağ dışı bir zihniyetin ürünü. Bununla ilgili az önce karakola şikayetimizi yaptık. İl Başkanımız da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sizin de açıklamalarınız mevcut. Dediğimiz gibi, bu işin takipçisi olacağız. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler emniyet mensuplarımız tarafından bulunduktan sonra detaylı bir açıklama yapacağız. Tekrar söylüyorum, biz siyasetin şiddet yoluyla değil, iletişimle yapılmasını savunan bir partiyiz. Ne olursa olsun, bu tür saldırılar bizi yıldıramayacak. AK Parti'nin Eskişehir'e ve Türkiye'ye sunduğu hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz. Bakın, burada TOGG'un resmi var, Eskişehir Stadyumu'nun resmi var. Paylaşımlarımızda ve hizmetlerimizde bunları görüyoruz. Bu zihniyet, bizim ürettiğimiz İHA'lara, SİHA'lara, Kaan'a da karşı olan bir zihniyet. Allah korusun, bir savaş çıksa, bu zihniyet yüzünden belki içeriden yıkılırız. Vatandaşlarımızın bu zihniyete prim vermemesini, bu anlayışta olmamalarını buradan özellikle iletiyoruz."

"Uluönder'deki çadırımızda bir olay yaşandı"

Dün Uluönder Mahallesi'ndeki kurulan standa bir alkollü şahsın tepki gösterdiğini ve onunla oturup konuştuktan sonra kahve içerek olayı tatlıya bağladıklarını ifade eden AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, "Dün sadece Uluönder'deki çadırımızda bir olay yaşandı. Onu da emniyet mensuplarına şikayet ettik. Gelen şahıs alkollü olduğu için olayı hoşgörüyle karşıladık. Hatta Uluönder'deki çadırımızda kendisine çay ikram ettik, kahve söyledik. Gün içerisinde genelde böyle durumlar yaşamıyoruz. Sadece bir çadırımızda oldu ve dediğimiz gibi, alkol kaynaklıydı. Şüphelendiğimiz bir kişi yok. Kamera görüntüleri var, onlar inceleniyor. Görüntüler geldikten sonra gerekli açıklamaları tekrar yapacağız. Şu anda çadırlarımıza ilgi çok yüksek. Hem Odunpazarı hem de Tepebaşı'ndaki çadırlarımızda, özellikle burası zor bir bölge olarak bilinse bile, her gün yaklaşık 40-50 kişi üye oluyor. Dün bu çadırı ilk kez açtık ve 48 kişi üye kaydettik partimize. Vatandaşlarımız tarafından hoş karşılanıyoruz. Hiçbir olumsuz tepki görmedik. Zaten biz buradayken kimse tepki gösteremez, bu tür saldırılar yapamaz. Buna izin vermeyiz, müsaade etmeyiz. Tabii, vatandaşlarımız bazen tepkilerini ve şikayetlerini dile getiriyor. Biz de onlara ikramlarda bulunuyoruz, dertlerini dinliyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. En azından niyetimizi ve yaptıklarımızı anlatıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İnceleme, AK Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de AK Parti Standına Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:17:23. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de AK Parti Standına Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.