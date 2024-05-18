Eskişehir\'de Gece Seferleri ve Öğrenci Abonman Kartları Hayata Geçirildi

Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de hayata geçirileceği açıklanan ulaşımda gece seferleri ile öğrenci abonman kartları hakkında yaptığı açıklamada, seçim döneminde sunulan vaatlerin önemine dikkat çekti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), yapılan bir açıklama ile kent ulaşımında gece seferlerinin başlayacağını ve öğrencilere yönelik abonman kartların hayata geçirileceğini duyurdu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla, seçim döneminde ilk olarak kendisi tarafından vadedilen hizmetlerin hayata geçirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda bu hizmetler için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni kutlarken, seçim dönemlerinde vatandaşlara yönelik vaatlerin önemine dikkat çekti. Özellikle öğrenci abonman ücretleri hakkında EBB Başkanı Ayşe Ünlüce'den 250 TL'lik ücretin tekrar gözden geçirilmesini rica eden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de büyük eksiklikler olan ve yerel seçim kampanyamızda yüksek sesle dile getirdiğimiz iki vaat; gece 24.00'dan sonra toplu taşıma (Baykuş Seferleri) ve öğrencilerimiz için ulaşımda abonman kart uygulaması hayata geçirildi. Öncelikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Kentimiz için önemli 2 eksik giderilmiş oldu. Bir tek abonmanda 250 TL mevcut durumdan daha avantajlı olmasına rağmen yine de çok. Bu kent öğrencilere çok şey borçlu. Ayşe Hanım'dan rica etmiş olalım; bu rakam bir kez daha gözden geçirilebilir. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim; seçim yarışında kentin eksiklerinin dile getirilmesinin ve vatandaşa yönelik vaatler sunulmasının önemi umarım kavranmıştır." - ESKİŞEHİR