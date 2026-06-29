Eskişehir’e 14 km’lik lojistik demiryolu müjdesi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, temeli geçtiğimiz yıl atılan Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu hattının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, projenin Eskişehir sanayisini limanlar vasıtasıyla doğrudan dünya ile buluşturacağını vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni birbirine bağlayacak olan demiryolu hattı projesindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Albayrak, şehrin 50 yıllık beklentisi olan bu vizyon projenin, verilen sözlere sadık kalınarak bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

"Söz verdiğimiz gibi 1 senede tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz"

Projenin yalnızca bir altyapı yatırımı olmanın ötesinde, Eskişehir sanayisi ve şehir için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Gürhan Albayrak, "Geçtiğimiz yıl 30 Mayıs'ta temelini büyük bir gururla attığımız Eskişehir OSB - Hasanbey Lojistik Merkezi demiryolu hattında, vatandaşlarımıza ve sanayicimize söz verdiğimiz gibi 1 senede tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 7,5 kilometresi ana hat ve 6,5 kilometresi terminal olmak üzere toplam 14 kilometreden oluşan bu tarihi yatırım, salt bir demiryolu bağlantısı değildir. Bu proje; Eskişehir sanayisinin, üreticisinin ve işçimizin alın terinin doğrudan limanlara ve küresel pazarlara açılan en güçlü kapısıdır" dedi.

"Şehrimizi bölgesel bir lojistik üs haline getirecek"

Başkan Albayrak, açıklamasının devamında, "Eskişehir'imizin ticari hacmine ivme kazandıracak ve şehrimizi bölgesel bir lojistik üs haline getirecek bu kıymetli hamle için; başta vizyonuyla bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, kıymetli milletvekillerimize, paydaş kurumlarımıza ve projenin her aşamasında emeği geçen mühendislerimizden, işçi kardeşlerimize kadar herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR