Eskişehir'de sağanak sonrası yollar göle döndü, AK Parti Milletvekili tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de sağanak sonrası yollar göle döndü, AK Parti Milletvekili tepki gösterdi

Eskişehir\'de sağanak sonrası yollar göle döndü, AK Parti Milletvekili tepki gösterdi

Eskişehir'de etkili olan sağanak sonrası yollar göle dönerken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu altyapı yetersizliğine tepki gösterdi. Yağmurun kent trafiğini felç ettiği ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Hatipoğlu, gelişmişlik ve modernliğin sadece dekorlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, altyapının yenilenmesi ve şehir planlamasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

23.05.2024 23:07
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Eskişehir'de etkili olan sağanak sonrası yollar göle dönerken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yayınladığı mesajında Eskişehir ve çevre illerinde sağanak yağmur yağışı konusunda uyarıda bulundu. Öğleden sonra etkili olan yağmur kent trafiğini adeta felç ederken, sokaklar göle döndü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kentte yaşanan yağmur kaynaklı aksaklıkların görüntülerini kullanarak sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, gelişmişlik ve modernliğin dekorlardan ibaret olmadığı vurgusunu yaparak, "en ufak yağmurda ucuz makyajımız akıyor" diyen Hatipoğlu, "Gelişmiş, modern, çağdaş şehirciliğin kentin üzerine serpiştirilmiş birkaç dekordan ibaret olmadığını artık anlamamız lazım. Çok uzun yıllardır süren 'seçmen altyapıyı görmüyor' politikası, çok ama çok üzülerek söylüyorum bizi her fırsatta mahcup ediyor. Avrupa kentiyiz diyoruz, basit yağmurlar bile ucuz makyajımızı akıtıyor. Hepimiz için gerçekle yüzleşme vakti geldi kıymetli hemşehrilerim. Büyük bir hızla altyapımızı yenilememiz ve şehir planlamamızı en baştan ele almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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