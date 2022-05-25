Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret

25.05.2022 14:44
Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği (EYBİLDER) üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği (EYBİLDER) üyeleri ile bir araya geldi..

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim ve dernek yönetimi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Mülayim, derneğin faaliyetleri ile ilgili Başkan Ataç'a bilgi verdi. Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Mülayim, Başkan Ataç'a derneğe sağladığı katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da EYBİLDER yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
İlkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 'Maskeden Çiçek' İlkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 'Maskeden Çiçek' AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı sandık başkanlarıyla buluştu AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı sandık başkanlarıyla buluştu
Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:51:58. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Bileciklilerden, Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement