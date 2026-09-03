Eskişehir'deki fabrika yangınında can kaybı yaşanmadı; Hatipoğlu üretimin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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Eskişehir'deki fabrika yangınında can kaybı yaşanmadı; Hatipoğlu üretimin sürdüğünü açıkladı

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisinin talaş depolama alanında dün akşam çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını, üretimin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, dün çıkan fabrika yangınıyla ilgili olarak, "Yangına süratle müdahale edilmiş ve tamamen kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çok şükür, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bulunan palet üretim tesisinin bahçesindeki açık alanda yer alan talaş depolama bölümünde dün akşam yangın çıktı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na ait olan fabrikada çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

"Üretim faaliyetlerimiz kesintisiz ve normal şekilde devam etmektedir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Hatipoğlu, "Dün akşam saat 21.30 sıralarında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisimizin bahçesindeki açık alanda yer alan talaş depolama bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangına süratle müdahale edilmiş ve saat 22.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çok şükür, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Üretim tesislerimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olup, üretim faaliyetlerimiz kesintisiz ve normal şekilde devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren büyük bir gayret ve özveriyle müdahalede bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerimize ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın ardından telefonla, mesajla ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten; arayan, soran ve yanımızda olduğunu hissettiren herkese şahsım ve Europen ailemiz adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eskişehir'deki fabrika yangınında can kaybı yaşanmadı; Hatipoğlu üretimin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

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