Eskişehir Medya İftarı Gerçekleşti

18.03.2026 09:23
AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte görev yapan gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen "Eskişehir Medya İftarı" programda konuşan Albayrak, ramazanın son günlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti ailesi olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Dede Korkut Parkı'nda iftar çadırı oluşturduklarını kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Günde ortalama 1700 kişiyi iftar çadırımızda misafir ettik. Aynı sofrada buluştuk. Özellikle merkez ilçelerimizle orantılı hem Odunpazarı bölgesinde hem de Tepebaşı bölgesinde 700 haneye ne yaptık? Tabiri caizse kadın ve gençlik kollarımızla beraber bir giriş yapmış olduk. Merkez ilçe başkanlıklarımızın yapmış olduğu planlamalar dahilinde iftariyeliklerimizi götürdük. O hanede misafir olduk. Aynı lokmayı beraber paylaşmış olduk."

Albayrak, İl Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı organizasyonla "İftara Beş Kala" programlarının devam ettiğini belirterek, "Ramazan boyunca her gün bir caddede, bir trafik ışığında muhakkak AK Parti İl Gençlik Kollarımızı görme şansınız olmuştur. Devamında sahur ve teravih sonrasındaki programlarla da bu süreci tamamlamış oldular. Gerçekten bugün AK Parti ailesi olarak belki 100 bine yakın insana dokunmanın vermiş olduğu güzelliği, mutluluğu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gürhan Albayrak, ramazan ayında kentte birçok bakanı ağırladıklarını kaydetti.

Eskişehir için çevre yolu meselesinin her zaman gündemlerinde olduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz burası 'Bursa ve Ankara kara yolu' diye geçiyor. Bizim kısmımız 42 kilometrelik bir hat. Girişlerde 8 kilometre olacak. Bu noktada bir hazırlık ve çalışma yapılmış. Şu anda Stratejik Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bütün hazırlıklarını yapmış. Artık, konu inşallah, Cumhurbaşkanımızda. Bir aksilik olmazsa bayramdan sonra Cumhurbaşkanımıza bir noktada ulaşacağız. Milletvekillerimizle beraber konuyu kendilerine arz ettikten sonra 'efendim tüm hazırlıklarımız tamam, sizlerin talimatlarını bekliyor' diyerek de çevre yolu sürecini inşallah başlatmış olacağız."

Albayrak, Eskişehir'in geleceği adına adımlar atmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Gürhan Albayrak'ın basın mensuplarının sorularını da yanıtladığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

