CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, esnafın krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.
Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını savundu.
Esnafın kirasını, elektrik giderini, primlerini, vergilerini ödeyecek durumda olmadığını ileri süren Kaya, basit usulde kalması gereken birçok küçük esnafın gerçek usule geçirilerek, esnafa yeni mali yükler getirildiğini iddia etti.
Kaya, şunları kaydetti:
"Esnafımızın borçları faiziyle birlikte kat kat büyüyor. Hesaplarına bloke konuyor, krediye erişemiyor, işlerini çeviremiyorlar. Bugün birçok esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Seçim zamanını beklemeyin, esnafımızın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırın. SGK ve vergi borçlarının faizlerini silin, borçlarını taksitlendirin, e-haciz uygulamalarına son verin, küçük esnafımıza sahip çıkın."
Son Dakika › Politika › Esnaf Kredi Erişimi İçin Harekete Geçmeli - Son Dakika
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