2023 seçimleri için çalışmalarına devam eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın Kuşadası'ndaki esnaf ziyareti esnasında ekonomiden dert yanan bir kadının tepkisiyle karşılaştı.
Vatandaşları selamladığı esnada "Size hakkımı helal etmiyorum" diyen kadının çıkışı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Babacan, üzerindeki şoku attıktan sonra "Konuşup gidiyorsunuz siz ama" karşılığını verdi.
Kadın bunun üzerine daha da sinirlenerek "Ben sizi o kadar çok dinledim ki… 20 yıl boyunca dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Şu geldiğimiz duruma yazık, doların geldiği duruma. Bütün her şeyimizi sattınız. Siz her şeye göz yumdunuz" sözleriyle Babacan'a yönelik eleştirisinin şiddetini daha da artırdı.
Bu tartışmanın yaşandığı esnada parti yetkilisi olduğu tahmin edilen bir kişinin Babacan'a tepki gösteren kadına "Bu yaptığınız provokasyon" demesi dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz - Son Dakika