Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün vatandaşın derdini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün vatandaşın derdini dinledi

Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün vatandaşın derdini dinledi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) okullardaki sömestri tatili için verdiği arada vatandaşlarla bir araya geldi.

29.01.2025 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) okullardaki sömestri tatili için verdiği arada vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün, vatandaşlarla sohbet etti. Aynı zamanda Milletvekili Ün, yüksek kira ve artan maliyetler nedeniyle zor zamanlar geçiren esnafa destek olmak için bol bol alışveriş yaptı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi okullardaki sömestri tatili için verdiği arayı esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla geçirdi. Denizli Milletvekili Ün, Kıbrısşehitler Caddesi, Selçuk Caddesi, Bayramyeri Meydanı ve tarihi Kaleiçi Çarşısında esnaf ziyaretleri yaptı. Aynı zamanda tekstil konfeksiyon atölyelerinde çalışan tekstil işçilerini dinledikten sonra Selçukbey ve Zeytinköy Mahallerinde de pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Ün, yüksek kira ve artan maliyetler nedeniyle zor zamanlar geçiren esnafa destek olmak için esnaflardan alışveriş yaptı.

"Denizli'mize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim"

Piyasalarda yaşanan daralmanın bahar ve yaz aylarına doğru açılmaya başlamasını umut ettiklerini anlatan Milletvekili Sema Silkin Ün, "Meclis sömestri tatili nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Bende Denizli'de halkımızla esnafımızla buluştum. Mahalle ziyaretleri, ev ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri yaparak onlarla sohbet ettim, çözüm bekleyen sorunlarını, sıkıntılarını dinledim. En büyük sorun yaşanan enflasyona bağlı olarak yüksek kiralar artan maliyetler ve halkın alım gücünün azalması. Ekonomideki daralmayı giderecek bazı tedbirler alındığının farkındayız. Ancak vatandaşlarımızın sabredecek takati kalmadı. Halkımız kendilerine ödetilen bedel gibi yöneticilerin de bedel ödemesini eşit vatandaşlar olarak istiyor. Seçildiğim günden beri şehrimizin sokaklarında pazarlarında tarlalarında hanelerindeyim. Meclis çalışmaları dışında hemen her vaktimi hemşerilerimle geçirmeye gayret ediyorum. Zor zamanlar geçiren esnafımıza destek olmak için alışverişler yaptım. Halkımızın bizden beklentilerini ve isteklerini bizzat kendilerinden dinleyerek, her birini dikkatle değerlendirerek meclis çatısı altında gündeme taşımaya devam edeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın sorunlarını çözmek, taleplerine çözüm üretmek ve Denizli'mize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sema Silkin Ün, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Ekonomi, denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün vatandaşın derdini dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
09:46 Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham Onlarca ölü var Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:38:59. #1.11#
SON DAKİKA: Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün vatandaşın derdini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.