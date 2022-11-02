Esnafa, "13 milyonluk sığınmacı kalsın mı?" diye soran Ümit Özdağ beklemediği bir cevap aldı: Peygamber efendimiz de muhacirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de parti binasında düzenlediği toplantının ardından esnaf ziyaretine çıktı. Birçok esnafla görüşen Ümit Özdağ, Arifiye Mahallesi Korkmaz Sokak'ta, iç giyim ve çeyiz ürünleri satışı yapan Mesut Boz'u da iş yeri kapısında görünce ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sığınmacılar konusunda açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ'ın, "13 milyon kişinin yükünü taşırken Türkiye ekonomik krizi aşabilir mi? Sen esnaf olarak bu ekonomik krize ne kadar dayanabilirsin" sorusuna esnaf Mesut Boz, "Dayanabildiğim kadarıyla dayanacağım. Sonrası iyi olacak. Bundan 15 yıl aynı fiyatlara mal sattık. Bu son senede bir sıkıntı var. O da normal, dünya genelinde olan bir sıkıntı var. Bunları da değerlendirmek lazım" cevabını verdi.

"ZAMAN VE ŞARTLAR OLUŞURSA GÖNDERMLİYİZ"

Özdağ'ın "13 milyonluk sığınmacı kalsın mı?" sorusuna da cevap veren Boz, "Peygamber Efendimiz de muhacirdi. Şu anda onlar da muhacir. Zaman ve şartlar oluşursa göndermeliyiz" dedi.

ÖZDAĞ'IN VERDİĞİ VATANDAŞLIK SAYISINI DÜZELTTİ

Aldığı cevap sonrasında esnaf ile konuşmasını sürdüren Özdağ'ın "Vatandaşlık veriyorlar. Yarından sonra bu vatandaşlık sonucunda seçimlerde oy kullanacaklar. 1 milyon 400 bin kişiye temmuz ayında vatandaşlık vermişler" demesi üzerine rakamı düzelten esnaf Mesut Boz, "Hocam, 380 bin civarında bir kişiye vatandaşlık verdiler bildiğim kadarıyla" dedi.