Estonya, Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Estonya, Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışıyor

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll, ülkesinin Ukrayna'nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi. Roll, Ukraynalı askerlerden cephe gerisindeki görevleri devralmayı düşündüklerini belirtti. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de eğitim misyonu kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeye açık olduklarını ifade etti.

15.05.2024 03:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll ülkesinin cephe gerisindeki görevleri devralmak üzere Ukrayna'nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi.

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll politika, strateji ve güvenlik teknolojileri alanında yayın yapan "Breaking Defense" isimli internet portalına yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı askerlerden doğrudan savaşla ilgili olmayan, cephe gerisindeki görevleri devralmak üzere Ukrayna'nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi. Madis Roll hükümetin böylesi bir hamleyi analiz etmekte olduğunu belirterek, "Estonya esasında bunu NATO misyonunun bir parçası olarak yapmayı tercih ederdi" şeklinde konuştu. Konuya ilişkin tartışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll, "Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Neler yapabileceğimiz konusunda kendimizi sınırlamamalıyız" dedi.

" Rusya'nın tepkisini düşünseydik Ukrayna'ya hiçbir şey yollayamazdık"

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de geçtiğimiz hafta ülkesinin eğitim misyonu kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeye açık olduğunu söylemişti. Böylesi bir adımın Rusya tarafından provokasyon olarak değerlendirileceğini de kabul eden Litvanya Başbakanı Simonyte, "Eğer Rusya'nın tepkisini düşünecek olsaydık Ukrayna'ya hiçbir şey yollayamazdık. İki günde bir birilerinin nükleer silahla saldırıya uğrayacağını duymaktayız" açıklamasında bulunmuştu. Hükümetin bu teklifi daha sonra Litvanya parlamentosu tarafından kabul edildi ancak Kiev yönetimi Litvanya'dan şimdiye kadar bu konuda bir yardım talep etmedi. - TALLİNN

Kaynak: İHA

Litvanya, Estonya, Hükümet, Ukrayna, Nato, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Estonya, Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:36. #1.11#
SON DAKİKA: Estonya, Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement