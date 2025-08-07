Evghenia Gutul\'a 7 Yıl Hapis Cezası

GAGAVUZYA Özerk Bölgesi'nin seçilmiş lideri Evghenia Gutul'un, Moldova'nın başkenti Kişinev'de görülen davada 7 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, 25 Mart'ta Türkiye seyahati öncesi 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Davanın karar duruşması 5 Ağustos'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'de görüldü. Mahkemeye çıkarılan Evghenia Gutul'un, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Gutul'un avukatı Sergei Moraru, karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gutul hakkındaki karar bir hukuk kararı değil, siyasi bir infazdır. Tutuklanması, seçmenlerin özgür iradesine karşı bir cezalandırma operasyonudur. O bir suçlu değil. O bir anne, Gagauz halkının lideri ve direnişin sembolüdür. Evghenia Gutul, merkezi temsil eden bir siyasetçi değil, halkın temsilcisidir. O devlet için bir tehdit değil, halkı için bir umuttur. ve o hala parmaklıklar ardındayken, Moldova'da demokratik ilkeler, hukuk ve adalet büyük bir şüphe altındadır."

Sergei Moraru, süreci şöyle özetledi:

"Evghenia Gutul'a yönelik süreç, uluslararası adalet standartlarından çok uzaktı. Mahkeme süreci boyunca suçlamaları doğrulayacak geçerli deliller sunulmadı. Usule ilişkin çok sayıda ihlal yapıldı. Savunma hakkı verilmedi. Tanıklar, kolluk kuvvetlerinin baskısı altında kaldıklarını ifade etti. Dava, Gutul'un başkanlık seçimlerini kazanmasından sadece birkaç gün sonra açıldı ve bu da sürecin tarafsızlığını sorgulatıyor."

GAGAVUZYA HALK MECLISI'NDEN AÇIKLAMA

Gagavuzya Halk Meclisi, verilen hapis cezasını tanımayı reddederek olağanüstü bir oturumda oybirliğiyle bir karar aldı.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Halk Meclisi, Moldova merkezi otoritelerinin Gagavuzya Başkanı'na yönelik eylemlerini ve verilen mahkümiyet kararını, Gagavuz'yanın Anayasa ve özel statü yasasıyla güvence altına alınmış özel hukuki statüsüne doğrudan saldırı olarak değerlendirmektedir. Bu eylemler, bölgenin gerçek özerkliğini ortadan kaldırmayı ve halkın iradesini bastırmayı amaçlamaktadır."

NE OLMUŞTU

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul 25 Mart'ta Türkiye seyahati öncesi 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İki çocuk sahibi Gutul'un gözaltı sonrası ilk duruşması 28 Mart'ta gerçekleşti. 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle 20 gün tutuklanmasına karar verildi.

Kişinev mahkemesi, 9 Nisan'da görülen ikinci duruşmada Gutul'un ev hapsinde kalmasına karar vermiş ve ev hapsi süresi daha sonra uzatılmıştı.