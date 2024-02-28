Şehitkamil Belediye Başkanı, kızların teşekkür davetine kemanla karşılık verdi

Politika

Asmin ve Tuana'nın babası Kadir Korkusuz, kızlarının isteği üzerine teşekkür etmek için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu evine davet etti. Başkan Fadıloğlu'nu kapıda keman çalarak karşılayan Asmin, ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve sevindiğini dile getirdi.

11 yaşındaki Asmin Korkusuz ile 10 yaşındaki Tuana Korkusuz, yaklaşık 5 yıldır Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) keman ve piyano eğitimi alıyor. Sağlanan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etmek için evlerinde ağırlama talepleri üzerine baba Kadir Korkusuz, sosyal medya üzerinden, "Merhaba. Benim kızlarım yaklaşık 5 senedir Şehitkamil Sanat Merkezi'ne gidiyor. Biz, çok memnunuz. Biz, Başkanımızı teşekkür mahiyetinde evimizde misafir etmek istiyoruz" mesajını yolladı.

Mesajın atıldığı günün akşamında Korkusuz ailesini Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kapıda beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Asmin, Başkan Fadıloğlu'nu keman çalarak kapıda karşıladı.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Asmin'e teşekkür etti. Asmin, kapıdaki sürprizin ardından saz çaldı. Şarkıya eşlik eden Başkan Fadıloğlu, çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Çok mutlu oldum ve sevindim"

Ziyaretin sonunda açıklamada bulunan Asmin Korkusuz, "Yaklaşık 5 yıldır Şehitkamil Sanat Merkezi'nden eğitim alıyorum. Başkanımı eve çağırdım. Çok mutlu oldum ve sevindim. İyi ki geldi" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP