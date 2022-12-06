Cumhur İttifakı'nın tepkisini çeken BİM CEO'su Galip Aykaç'a bir tehdit daha: Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı'nın tepkisini çeken BİM CEO'su Galip Aykaç'a bir tehdit daha: Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir

06.12.2022 12:03

Fahiş fiyat artışları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı zincir marketlerden BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın iki lidere verdiği yanıtlar sonrası tepki çekti. Son olarak Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan, yaptığı açıklamada, "BİM'in Ceo'su denen cino, devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir" ifadelerini kullanarak Aykaç'ı tehdit etti.

Son dönemde zincir marketlerdeki fiyatların fahiş bir şekilde artması başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük tepkisini çekti.

GALİP AYKAÇ'A YÖNELİK BİR TEHDİT DAHA

İki liderin tepkilerine yönelik açıklama yapan BİM'in patronu Galip Aykaç'ın kullandığı ifadeler ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'nin FETÖ iddiasına verdiği "Bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtıyla özellikle MHP camiasını karşısına alan Aykaç'a bir tehdit de Kırıkkale'de faaliyet gösteren Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan'dan geldi.

"BU HADSİZLİĞİN KARŞILIĞINI ELBETTE Kİ GÖRECEKTİR"

Ayan verdiği röportajda BİM CEO'su Galip Aykaç için "BİM'in Ceo'su denen cino, devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır. Bu hadsizliğinin karşılığını elbette ki görecektir. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir. Bizler de Aybimaş ailesi olarak BİM'lerin kapatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. BİM'in CEO'su devlet büyüklerimize böyle bir hadsizliği yapacak kudreti nereden buluyor acaba? Bunu kim bu kadar büyüttü acaba? Bunu büyütenler ve başındakiler ve işbirlikçileri, bunların hepsine haddini bildireceğiz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekip sert ifadeler kullanmışlardı. İki liderin kullandığı ifadelere yanıt ise BİM CEO'su Galip Aykaç'tan gelmişti. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ iddiasına verdiği "Bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtıyla iktidarın sert tepkisine neden olan Aykaç yaşanan gelişmeler üzerine başkanı olduğu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

YORUMLAR (5)
  • Göktürk Çakır: bu ülkede kanun ve adaletın olmadıgı bir dönem yaşıyoruz yani mafya vari hareketler bizleri ülkemize olan güvenimizi sarsıyor çıkarcı beslemeler birer birer kendilerini ortaya atıyor adamlar sanki dağda yaşıyor veyahut karşıdaki mağdur insanın eli kolu bağlı zannediyorlar bu ülkede kanunsuzlugun bir bedeli vardır birileri gelir hesabını sorar hiç unutmamak gerek Cevap Yaz 78 11 Yayından Kaldır
  • Vezir Barut: Aynı tepkiyi elektrik, petrol, doğalgaz gibi enflasyonu yüzde bin tetikleyen zamlar için neden vermediniz? Asgari ücrette normal artışı engellemek için hedef değiştiriyorlar. Sanki ekonomik kriterler BİM'den dolayı bozuldu. Cevap Yaz 93 25 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın istifasının altında yatan gerçek ortaya çıktı: Provokasyon yapılmasından korkmuş BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın istifasının altında yatan gerçek ortaya çıktı: Provokasyon yapılmasından korkmuş BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp 'Devlet Baba' yazdılar BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp 'Devlet Baba' yazdılar

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Galip Aykaç, MHP, Bim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın tepkisini çeken BİM CEO'su Galip Aykaç'a bir tehdit daha: Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir - Son Dakika


Son Dakika
13:44 "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
13:40 Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi
13:34 Diyet yapanlar dikkat! Aralıklı oruç yavaş yavaş ölüme götürüyor
13:26 Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
12:44 Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatına Çavuşoğlu'ndan tepki: Ya geri adım atarlar ya da gereğini yaparız
12:27 Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu yayımlandı: Temel malda 0,98 puan, enerjide 0,93 puan düşüş yaşandı
12:11 Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
12:07 Raylara yatıp dakikalarca beklemiş! Tramvayın çarptığı genç yaşamını yitirdi
12:10 Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım
11:39 TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 14:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın tepkisini çeken BİM CEO'su Galip Aykaç'a bir tehdit daha: Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement