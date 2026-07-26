Faik Öztrak CHP Grup Başkanı Oldu - Son Dakika
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Faik Öztrak CHP Grup Başkanı Oldu

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısında Faik Öztrak, CHP'nin yeni grup başkanı olarak seçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Faik Öztrak, CHP'nin yeni grup başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla parti genel merkezinde toplantı düzenlendi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, davet edilen 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, partide son dönemde yaşanan gelişmeler ile izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda ayrıca grup yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, grup başkanı ile CHP Grup Başkanvekili de belirlendi. Toplantıda Faik Öztrak ve Gürsel Erol grup başkanlığı için yarıştı. 1'inci turda Erol 19, Öztrak 18 oy aldı. 2'nci turda da Öztrak 21 ve Erol 17 oy aldı. 2'nci turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekilirken, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı oldu.

Devam eden toplantıda CHP Grup Başkanvekili seçimi ile isimlerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Faik Öztrak CHP Grup Başkanı Oldu - Son Dakika

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