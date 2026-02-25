Faruk Acar'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faruk Acar'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri

25.02.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acar, CHP'li belediyelerin yönetim zafiyetine dikkat çekti ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Acar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında İl Başkanı Hasan Kandemir'den bilgi aldı.

Burada konuşan Acar, "yiğitler şehri" Yozgat'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Acar, AK Parti olarak mübarek ramazanı, milletle bağlarını yeniden tazelemek için fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Bu yılki ramazan çalışmalarını çok güçlü ve anlamlı bir temel üzerine inşa ettiklerini belirten Acar, şöyle konuştu:

"Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek sahadayız. AK kadrolar olarak her haneye devletimizin şefkatini ve milletimizin birlikteliğini taşıyoruz. 'Niyetimiz bir.' diyerek milletimizin bekası ve selameti için hizmetlerimizi, 'İnancımız bir.' diyerek terörsüz, tam bağımsız bir Türkiye vizyonumuzu, 'Yolumuz bir.' diyerek Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, inancımız kavi, yolumuz ise tek. O yol da büyük ve güçlü Türkiye yolu. Bu bereket iklimini dayanışmayı büyüterek, kardeşliği güçlendirerek yaşıyoruz. Birliğimizi pekiştirerek, güvenliğimizi tahkim ederek huzuru büyütmeye devam ediyoruz. Yozgat'ın samimi sofralarında 'Niyetimiz bir.' diyen her bir hemşehrimizle aslında Türkiye Yüzyılı'nın harcını karıyoruz. Çünkü milletimizin huzuru, Türkiye'mizin istikbali için niyetimiz bir. Birlik varsa dirayet vardır, yarınlara güven vardır."

Acar, ekonomide istikrarı güçlendirirken, Türkiye'yi içine kapanık bir ülke olarak görmediklerini, ülkenin küresel ölçekte söz sahibi ve bir güç haline geldiğini vurguladı.

Muhalefete eleştirilerde bulunan Acar, "Burada güvenliği tahkim etmekten, diplomasiyi güçlendirmekten, ekonomide istikrarı sağlamlaştırmaktan bahsediyoruz. Türkiye'nin istikbali için gece gündüz demeden reformlar yapıyoruz, 'üretim ve kalkınma' diyoruz. Ancak üzülerek görüyoruz ki biz bu kritik eşikleri bir bir aşarken, ana muhalefet hala sığ polemiklerden ve algı siyasetinden medet umuyor. Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Faruk Acar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Faruk Acar'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:43
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF’ye başvuru yaptı
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF'ye başvuru yaptı
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:15:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Faruk Acar'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.