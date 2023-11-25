Faruk Çelik'ten çok konuşulacak çıkış: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinin içindeki kişilerin kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde kendisine "hain tuzaklar kurduğunu" ifade etti.

"HER SİYASETÇİ BUNU YAŞAMIŞTIR, YAŞAYACAKTIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır" diyen Çelik, milli tarımdan rahatsızlık duyanlar olduğunu belirtti.

"HAİN TEZGAHLARA MUHATAP BIRAKILDIM"

Çelik, "Şahsen, 'milli tarım'dan rahatsız olanlar tarafından TRT'de Payitaht dizisine bile konu edildim, %98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Şanlıurfa havaalanında VİP'te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım. Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum. Dava sahibi olmak; sabretmeyi, lidere güvenmeyi, hakkın galip geleceğine inanmayı gerektirir. Şikayeti ve müdahale edin demeyi değil" ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in o paylaşımı;