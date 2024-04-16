Faruk Demir, Ardahan Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Demir, mazbatasını alarak yeni döneme başladı.

AK Parti'nin itirazının YSK tarafından ret edilmesi üzerine Başkan Faruk Demir, İl Başkanı Yalçın Taştan, meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Ardahan Adliyesine giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkan Vekili Melike Arslantaş'tan mazbatasını aldı.

Mazbata tesliminin ardından, Ardahan Belediyesine geçen Başkan Faruk Demir, Belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Demir burada yaptığı teşekkür konuşmasında, Ardahan Türkiye Cumhuriyetinin parlayan yıldızı olmaya devam edecek dedi.

Başkan Demir, "Bundan sonra ayrı gayrı yok. Seçim sürecinde emeği geçen il-ilçe teşkilatlarımıza, kent uzlaşısı ve demokrasi bileşenlerine, halkımıza, özellikle devlet kurumlarımızın samimi çalışması, emniyetimizin, jandarmamızın, yargımızın, seçim kurullarımızın Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır bir şekilde çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yapacağız. Ardahan Türkiye Cumhuriyetinin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Başladığımız projeleri bitireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çağdaş muasır seviyesinin de önüne geçeceğiz. Halkımız buna inandığı için biz bu seçimde oy talep etmenin dışında hiçbir enstrümana başvurmadık. Ama çok çeşitli çalışmalar yapıldı, ona rağmen onurlu Ardahan halkı dik durdu. Kişileri değil Ardahan'ı makama getirmeye oy verdi. Bana oy veren vermeyen demokrasinin tecelli etmesi için sandık başına giden herkese teşekkür ediyorum. Seçim bitmiştir, bundan sonra önümüzde 5 yıl var. Yine geçtiğimiz 5 yıl gibi kimseyle tartışmadan, kavga etmeden, siyasal, dil, din, ırk özellikle insanların etnik kökeninden ve inancından dolayı ayrıştırma ve ötekileştirme olmayacak. Ardahan'ı mutlu insanlar kenti yapacağız, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün, refahın ve gelişmişliğin kenti yapacağız. Benimle birlikte 24 saat çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de her zaman destekçim olan sevgili eşim Zuhal Demir'e yapıyorum" dedi. - ARDAHAN