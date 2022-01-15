Üye Girişi
Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" - Son Dakika

Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var"

15.01.2022 00:57
Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri İlçe Başkanlığı binası açılış törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri İlçe Başkanlığı binası açılış törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi. Burada konuşan Erbakan, Türkiye'deki işsizlik konusuna değinerek, "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. İlk olarak Cumayeri ilçesi Merkez Camii'nde cuma namazını kılan Erbakan, ardından partisinin düzenlediği "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı, Cumayeri İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

"İşsizlik almış başını gidiyor"

Burada vatandaşlara seslenen Erbakan, işsizlik konusuna değindi. Erbakan, "Bizler, Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanında değil; geçim zamanında da, seçimlerden önce de vatandaşın, çiftçinin, esnafın yanındayız. Kendileri ile muhatap oluyoruz. Türkiye'de ki manzarayı 4 madde ile özetlemek mümkündür. Birincisi, işsizlik almış başını gidiyor. 10 milyona yakın işsizimiz var. Dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan fazla demektir. Şu yanı başımızda ki Yunanistan'ın nüfusu 9 milyon, bizim sadece işsiz ordumuz Yunanistan nüfusundan fazladır. 1,5 milyon üniversiteli işsiz var. Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönmüş. Bu memleketin insanları doğup, büyüdüğü topraklarda alnının teri ile rızkını elde etmek istiyor ama kendisine fırsat verilmiyor. Neden böyle oluyor? Çünkü iktidar 20 senedir üretime, ihracata ve ithalata yönelik bir adım atmamış da işte bu yüzden. Havaalanı, park, bahçe, peyzaj bunlar gayet güzel elinize de sağlık ama bunların keyfini sürebilmek için insanların helal yoldan geçimini sağlaması lazım. Özel sektör istihdam sağlasın. Bırakın özel sektörün istihdam sağlamayı elindeki mevcut istihdamın sigortasını, maaşını ödeyecek hali kalmamış" dedi. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Cumayeri, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: '1,5 milyon üniversiteli işsiz var' - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde         
22:42
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:33 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
23:48 Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi
23:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı
23:31 Erken seçim gündemi sıcaklığını korurken YSK seçime girebilecek siyasi partileri belirledi
23:18 Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü
23:08 Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor
22:57 Sağlık Bakanlığı yeni izolasyon rehberini yayınladı!
22:42 Boris Johnson bu kez de ışın kılıçlı dans videosuyla gündemde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 01:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement