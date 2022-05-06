Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi - Son Dakika
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Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi

06.05.2022 12:39
Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 2023 seçimlerine dair yaptığı açıklamada AK Parti'ye verilecek olası bir desteğin önünü kapatarak, "20 senelik bir günaha ortak olamayız. Siyasi olarak sonuna geldi AK Parti." diye konuştu.

Karar TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dikkat çekici ifadeler kullandı.

"PRENSİPLERİMİZ KABUL EDİLİRSE HERKESLE ANLAŞABİLİRİZ"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erbakan, ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa her ikisine arasında yapılacak seçimde şartlarının olacaklarını belirterek, "Desteğimiz şartsız olmayacak. Prensiplerimizin kabul edilmesi halinde herkesle anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMA İHTİMALİMİZ YÜZDE 1'İN ALTINDA"

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma ihtimalleri üzerine de konuştu ve şunları kaydetti:

"AK Parti ile Cumhur İttifakı ile bir arada olmamız yüzde 1'in altında. 'Yeniden Refah Partisi bizimle olsun diyorlarsa' bu gidişattan tamamen vazgeçmeleri lazım. Bu olmadan da prensiplerde anlaşmadıktan sonra bizim de böyle bir yapının içerisinde olmamız mümkün değil. Ekonomi baştan aşağı yanlışlar silsilesi. Bütün gidişatlarını bütün ekonomi modellerini değiştirmeleri lazım. Denk bütçe yapmaları lazım. Yap-işlet projelerini kaldırmaları lazım. Kamudaki israfı ortadan kaldırmaları lazım."

"20 SENELİK YANLIŞLARA ORTAK OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, AK Parti'nin siyasi olarak sona geldiğini ifade ederek, "20 senelik bir günaha ortak olamayız. Siyasi olarak sonuna geldi AK Parti... Dış politikada da sorunlar var. NATO'nun Libya operasyonuna destek olmak, Kürecik'te İsrail'i korumak için İran'a karşı füze kurdurmak var, Afganistan'a asker gönderme var, NATO'da İsrail'in ofis açmasına izin vermek var, OECD üyeliğine onay vermek var. Bu yanlışlara bizim ortak olmamız mümkün değil. Biz bu gidişle cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağız. Seçimlere herhangi bir ittifaka girmeden kendimiz gireceğiz." dedi.

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Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

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