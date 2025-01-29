Fatih Erbakan'dan Yangın Faciasına Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'dan Yangın Faciasına Sert Tepki

Fatih Erbakan\'dan Yangın Faciasına Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi için sorumluluk bulunanların derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Erbakan, yargı önünde hesap verilmesi çağrısında bulundu.

29.01.2025 12:18  Güncelleme: 12:49
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi, çok sayıda vatandaşımızın yaralanması, nice ailelerimizin yıkılmasıyla sonuçlanan yangın faciasından 2 gün sonra hem Bolu Belediye Başkanı'nı hem de Turizm Bakanı'nı istifaya davet etmiştik. O günkü açıklamamızda aynen şu ifadeleri kullanmıştık. 'Bolu Kartalkaya'da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları talebimizi ise, şimdi ifade ediyoruz."

Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yangına ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili, "Bizim bu çağrıyı yapmamızdan sonra bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortağı sayın Bahçeli'nin de bizim ilk günlerde yaptığımız çağrıya yakın ifadeler kullandığını görüyoruz. 'Otel sahibinden, İl özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar, vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler' dediğini görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin bizim talep ettiğimiz noktaya yaklaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Şimdi yapılması gereken bellidir. Facianın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidirler" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Yangın Faciasına Sert Tepki - Son Dakika

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