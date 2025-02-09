Fatih Erbakan: Derin Yoksulluk ve Asgari Ücret Sorunlarımız Devam Ediyor

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkenin gerçek gündemi yaşanan derin yoksulluk, emeklinin çilesi, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İl Başkanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ülkenin gerçek gündemi yaşanan derin yoksulluk, emeklinin çilesi, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için türlü operasyonlar yapsa da günün sonunda da ya da ayın sonunda vatandaş boş tencereyle, ödenemeyen kiralarla, faturalarla baş başa kalıyor. 6 Şubat depreminin üzerinden 2 sene geçti. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Birçok facianın, felaketin ardından, yetkililerin ihmalleri ortada olduğu halde, gözünü kar hırsı bürümüşlerin acımasızlıkları, vurdumduymazlıkları ortada olduğu halde, insanlarımızın yüreklerini biraz olsun ferahlatacak adımların atılmamasına elbette tepki göstereceğiz. Depremde 53 bin vatan evladımızı kaybediyoruz, açılan 1491 kamu davasında sadece 189 sanık ceza alıyor. İstifa eden, hakkında dava açılan hiçbir üst düzey yetkili de yok. Hepimizin yüreklerini yakan çok büyük maden facialarından hüküm giyen az sayıdaki insanın, bir süre sonra tahliye edildiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'OTELLER GEREKTİĞİ KADAR DENETLENMİYOR'

Bolu Kartalkaya yangınına ilişkin konuşan Erbakan, "Daha Alevler yükselirken, dumanlar tüterken, binanın soğumasını, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını bekleyemeyecek kadar aceleci, telaşlı olan yetkililer, suçu birbirlerine atma mücadelesi verdi. Bu tabloyu, bütün milletimiz ibretle izledi maalesef. Biz, hemen o gün derin üzüntümüzü, acımızı, rahmet, şifa ve başsağlığı dileklerimizi iletmekle yetindik. Gözümüz kulağımız arama kurtarma çalışmalarındaydı. O çalışmalar tamamlanınca da, çıktık ve hem Belediye Başkanı'nı hem Bakan'ı hem de diğer sorumluları istifaya davet ettik. Bu olayda Bolu Belediyesi'nin de, Bakanlığın da, Bolu İl özel İdaresi'nin de sorumluluklarının olduğu son derece açık bir biçimde ortada. Sorumluluğu sadece otel sahibine yıkarak işin içinden sıyrılmak yerine, tüm sorumlularla ilgili gerekli adımlar atılmalıdır. Sorumluluk sadece otel sahiplerine atılarak işten sıyrılmanın doğru olmadığını ve üzerine kimin ne düşüyorsa yapması gerektiğini tekrar Yeniden Refah Partisi olarak duyurmak istiyoruz. Ülkemizde gıda alnında tağşiş ürünler almış başını gitmektedir. Vatandaşın tükettiği ürünlerde tek tırnaklı etler, domuz etleri yer alıyor. Sahte içki yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Turizm sektöründe oteller gerektiği kadar denetlenmiyor. İktidarda çeyrek asrını dolduran kadroların yönetemediği gibi denetleyemediği de açık şekilde ortadadır" diye konuştu.

Erbakan, "İktidar ve ana muhalefet yetkilileri memleketin gerçek sıkıntılarını gündemlerine almıyorlar. Ara sıra 'dostlar alışverişte görsün' diye bir şeyler söylüyorlar, o kadar. Ülkenin gerçek gündemi yaşanan derin yoksulluk, emeklinin çilesi, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için türlü operasyonlar yapsa da günün sonunda da ya da ayın sonunda vatandaş boş tencereyle, ödenemeyen kiralarla, faturalarla baş başa kalıyor. İşte son olarak, enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in malum yöntemlerle bulduğu rakamlar bile, bir önceki aya göre yüzde 5.03'lük enflasyona işaret ediyor. Asgari ücretin alım gücü 1 Şubat itibariyle TÜİK'in enflasyonuna göre, 1.059 lira eriyerek 21 bin 45 liraya düştü. Bu veriler, asgari ücretin alım gücünün Türk-İş'in ocak ayı için hesapladığı 22 bin 131 liralık açlık sınırının da bin 706 lira altında kaldığını gösteriyor. Buna göre milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında kaldığı gözüküyor. Yani verdikleri kuş kadar zam daha 1 ay geçmeden uçtu gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile yine mücadele. Milli görüş iktidarda olduğunda durum böyle değildi. Merhum Erbakan, 'maaş zamlarını vermeye gücümüz yetmez' diyenlere, 'önce vereceğiz sonra bulacağız' dedi. Bu milletin yüzünü milli görüş ile güldürdü. İşçiye yüzde 100, memura yüzde 200 ve asgari ücretliye yüzde 320 maaş zamanı verdi. Bu milli görüş düzeni yine yaşanacak. En yakın zamanda geleceğiz ve bu bolluk bereket dönemini tekrar yaşatacağız" dedi.