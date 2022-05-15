Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı

15.05.2022 23:39
Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı. Erbakan'ın da salonda olduğu esnada konuşma yapan YRP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, oy oranlarına ilişkin bomba bir iddia ortaya attı. Aras, ellerindeki yoklamalara göre partilerinin oy oranının yüzde 13,14 olduğunu ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, bir kez daha il başkanı olarak seçildi.

Fatih Erbakan'ın da katıldığı kongrede il başkanı 'Oyumuz yüzde 13.4' dedi, salon yıkıldı

"MİLLİ GÖRÜŞ YANARDAĞ GİBİ PATLIYOR"

Kongrede söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Millî görüşün ikinci kırk yılında, milletimizin görüşü milli görüş yanardağ gibi patlıyor. Millî görüş çınarı Mehmet Aras ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem salonu hazırlayan Kocaeli teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Yargıtay verilerine göre, en çok üye kaydı yapan siyasi parti biziz. Bizim televizyon kanallarımız, kuvvetli propaganda araçlarımız yok. Devletten hazine yardımı almıyoruz. Dış güçlerin desteğini almıyoruz. Mecliste siyasi parti grubumuz yok. Milletvekillerimiz yok. Ama arkamızda bu ülke insanının desteği var. Bizi iktidara dış güçler, küresel sermaye değil halkın desteği taşıyacak. Yeniden refah partisi halkın iktidarını kuracak" dedi.

Fatih Erbakan'ın da katıldığı kongrede il başkanı 'Oyumuz yüzde 13.4' dedi, salon yıkıldı

KONGREYE İL BAŞKANININ SÖZLERİ DAMGA VURDU

Kongreye damga vuran ise Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras'ın sözleri oldu. Ellerindeki anketlere göre oy oranlarını açıklayan Aras, şöyle devam etti: "Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre partimizin şu anki oyu yüzde yüzde 13.4. Halk her yerde bize sevgisini gösteriyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan' ı cumhurbaşkanı yapacak. İktidar yolun sonuna geldi. Sonları anavatan gibi olacak.

Fatih Erbakan'ın da katıldığı kongrede il başkanı 'Oyumuz yüzde 13.4' dedi, salon yıkıldı

EKMEKLE ÖRNEK GÖSTERDİ

Sözlerinin devamında sizinle bir belge paylaşacağım diyerek dikkatleri üzerine çeken Aras eline aldığı biri küçük, diğeri çok büyük iki ekmeği halka gösterdi. Şu anda bu küçük ekmek sizin diyen Aras, biz size işte bu ekmeği vereceğiz diyerek büyük ekmeği dinleyenlere gösterdi. Aras'ın sözleri halktan büyük alkış aldı.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi! Kocaeli'de denize düşen genç hayatını kaybetti Kocaeli'de denize düşen genç hayatını kaybetti

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Mehmet Aras, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı 'Oyumuz yüzde 13.4' dedi, salon yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel suları altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement