Fatih Erbakan, İsmail Haniye\'nin oğluna taziye telefonu açtı

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye oğlu Abdüsselam Haniye'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye'nin siyonist İsrail tarafından Tahran'da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mücahit İsmail Haniye'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kahraman Filistin halkına başsağlığı dilerim" dedi.

Erbakan, İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye'yi de telefonla arayarak taziyede bulundu. Erbakan görüşmede, "Merhum İsmail Haniye büyük bir mücahid ve büyük bir kahramandı. Cenab-ı Allah İsmail Haniye büyüğümüze şimdi de şahadet makamını nasip etti. Rabbim kendisine cennetinde en yüksek makamları nasip eylesin. Cenab-ı Allah kendisini ve Filistinli şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e (SAV) komşu eylesin. Zalim İsrail'e karşı direnen kardeşlerimize de en büyük zaferleri nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Abdüsselam Haniye ise taziye görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Taziyeniz için size ve Yeniden Refah Camiasına çok teşekkür ediyorum. Her zaman varlığınızı yanımızda hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Babam inandığı dava uğrunda şehadete yürüdü Elhamdülillah. Rabbim kendisini, sizin de bizim de Hocamız olan Erbakan Hocamıza komşu eylesin. Rabbim babamı da Erbakan Hocamızı da Efendimize komşu eylesin. En kısa zamanda inşallah kucaklaşmak temennisi ile tekraren taziyeniz için şükranlarımı sunuyorum."