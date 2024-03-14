Fatih Erbakan, Rize\'de Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Erbakan, bir düğün salonundaki iftar programında, ramazan ayının başta Gazze olmak üzere bütün ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.
Yeniden Refah Partisi rüzgarının bütün Türkiye'de en güçlü şekilde estiğini ifade eden Erbakan, "Meydanlar, caddeler ve sokaklar, milletimiz hep bir ağızdan bu sefer Yeniden Refah ve Milli Görüş diyor. Bunu, bütün Anadolu'nun gitmiş olduğumuz her köşesinde en açık şekilde görüyoruz." dedi.
Erbakan, bugün itibarıyla partisinin üye sayısının 475 bine dayandığını belirterek, şunları söyledi:
"6 ay içinde bugüne kadar üye sayımız 260 binden 475 bine çıktı. Yani bu, 6 ayda yüzde 85'lik büyüme demektir. Böyle bir büyüme başka bir siyasi partiye nasip olmuyor. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Değişimin, kurtuluşun ve umudun adresi olarak Yeniden Refah Partimizi görüyor."
Erbakan, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta güvenlik toplantısına katılmak üzere bulunduğu sırada Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'ı ziyaret ederek Zengezur Koridoru projesinin önemini vurguladı. Uraloğlu, projenin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Zafer Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabında 2 kişiyle küfürlerle tartıştı. Tatar, küfürlerle karşılaşınca sert sözlerle yanıt verdi ve adresini, telefon numarasını paylaştı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapmadığı ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
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