Fatih Erbakan, Sinop'ta Milli Görüş Belediyeciliğini Anlattı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Sinop'ta Milli Görüş Belediyeciliğini Anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Milli Görüş' belediyeciliğini anlattı. Erbakan, Milli Görüş belediyeciliğinin başarılarını ve hedeflerini vurgulayarak, halkın refahını artırmak için bu ilkelerin önemini belirtti.

05.06.2024 22:28
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'teşekkür ziyaretleri' kapsamında geldiği Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Milli Görüş' belediyeciliğini anlattı.

Yeniden Refah Partili Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve partililer tarafından belediye önünde karşılanan Erbakan, burada vatandaşlara hitap etti. Erbakan, Milli Görüş belediyeciliğinin geçmişteki başarılarını ve gelecekteki hedeflerini vurgulayarak, halkın refahını artırmak için bu ilkelerin ne kadar önemli olduğunu belirtti. Erbakan, Milli Görüş belediyeciliğinin mali disiplin ve kaynak yönetiminde üstün başarı gösterdiğini ifade ederek, "Milli Görüş belediyeciliğinin özelliği, bereket, yani belediyenin borçtan ve faizden kurtarılması. Denk bütçenin yapılması. İsrafın, lüksün, şatafatın önlenmesi ve belediyede denk bütçeyi gerçekleştirerek belediyeyi borçlanmaktan ve faiz ödemekten kurtarmak. Bunun örnekleri Milli Görüş tarihinde çok var. Konya Belediyesi hükümete 'ben sana faizsiz kredi verebilecek durumdayım' diye çağrıda bulundu. Refah Partili Konya Belediyesi. Sene 1995. 'Bütün geçmiş borçları ödedim, hizmetlerimi yaptım, üzerine bir de kasada para biriktirdim. Ey hükümet, paraya ihtiyacın varsa Dünya Bankası'ndan, IMF'den yüksek faizle kredi almana gerek yok. Ben Milli Görüş belediyesi olarak sana faizsiz kredi vereyim' dedi. Bu dünyada örneği olmayan bir olay. Bu Milli Görüşün bereketidir. Ahlaklı belediyeciliğin bereketidir" dedi.

Erbakan, halkın sorunlarını öncelik olarak görmenin önemine değinerek, "Milletin derdini kendi derdi olarak görmek, merhamet sahibi olmak, makam arabasının modeliyle, makam odasındaki mobilyanın değiştirilmesiyle uğraşmak değil, milletin derdiyle dertlenmek. Tabii ki diğer bir husus, Milli Görüş belediyeciliği demek hizmet demektir, hizmet. Adalet, bereket, merhamet, hizmet. İşte bunun örnekleri de yine Milli Görüş tarihinde var. 1989-1994'te belediyeleri aldığımız zaman belediyecilikte çığır açtık Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak" şeklinde konuştu.

Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çöp, çamur çukurdan başka bir şey yoktu şehirlerde. Onları ortadan kaldırdık. Türkiye'nin incisi, dünyanın baş şehri İstanbul'un 20. asırda halen daha su problemi vardı. Musluklardan, çeşmelerden su akmıyordu. Milli Görüş belediyeciliği bu su problemini çözdü. Milletin, vatandaşın konut problemini çözdü. Piyasa şartlarının yarı fiyatına, üçte biri fiyatına faiz ödemeden milletimizi konut sahibi yapan projeleri belediyeler olarak ilk defa Milli Görüşçü belediyeler başlattı. Bununla beraber iftar çadırları, aşevleri, toplu sünnet şölenleri, sosyal yardımlar, belediyenin meslek edindirme kursları. Bunlar ilk defa Milli Görüş belediyeciliğiyle başladı."

Konuşmanın ardından Erbakan, belediye makamına geçerek, Belediye Başkanı Hasan Kara'dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Erbakan, Kalebağı'ndaki yemekten sonra ilçeden ayrıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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