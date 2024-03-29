Fatih Erbakan: Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüyoruz - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da düzenlediği mitingde Türkiye genelinde 1 milyon üyeye doğru ilerlediklerini açıkladı. Erbakan, Konya'da üye sayısının 32 bine ulaştığını ve Türkiye genelinde adım adım bir milyon üyeye doğru ilerlediklerini belirtti.

29.03.2024 18:48  Güncelleme: 19:03
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Fatih Erbakan: "Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüyoruz"

KONYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüdüklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli programlara katılmak için Konya'ya geldi. Partililer tarafından karşılanan Erbakan, Hükümet Meydanı'nda miting düzenledi. Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Erbakan, "Konya yeniden 1989 heyecanına, 94 ruhuna, merhum Erbakan hocamızın açmış olduğu kutlu yola yeniden dönüyor, yeniden kavuşuyor. Milli Görüş, Konya'da yeniden şahlanıyor, Yeniden Refah Konya'dan ayağa kalkıyor. Konya'da milletimizin teveccühü, ilçeleriyle, mahalleleriyle, kırsal kesimiyle, merkeziyle, adaylarımıza, teşkilatımıza, bizlere Yeniden Refah Partimize Konyalıların gösterdiği teveccüh 31 Mart'ta en büyük sürprizin Konya'dan olacağını gösteriyor. Selçuklu'da, Meram'da, Karatay'da, Büyükşehirde sandıkları patlatacağız. Milli Görüş'ü yine şahlandıracağız. Konya kendine yakışanı yaptı ve Konya'da üye sayısı 32 bine geldi. 32 bin nereden geldi, 5 bin 100'den bir senenin içerisinde geldi. Yüzde 600 büyüme. Şimdi Konya'da adım adım 50 binlere doğru yürüyoruz. Türkiye genelinde de adım adım bir milyon üyeye doğru yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüyoruz - Son Dakika

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