Fatih Erbakan: "Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüyoruz"
KONYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye genelinde adım adım 1 milyon üyeye doğru yürüdüklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli programlara katılmak için Konya'ya geldi. Partililer tarafından karşılanan Erbakan, Hükümet Meydanı'nda miting düzenledi. Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Erbakan, "Konya yeniden 1989 heyecanına, 94 ruhuna, merhum Erbakan hocamızın açmış olduğu kutlu yola yeniden dönüyor, yeniden kavuşuyor. Milli Görüş, Konya'da yeniden şahlanıyor, Yeniden Refah Konya'dan ayağa kalkıyor. Konya'da milletimizin teveccühü, ilçeleriyle, mahalleleriyle, kırsal kesimiyle, merkeziyle, adaylarımıza, teşkilatımıza, bizlere Yeniden Refah Partimize Konyalıların gösterdiği teveccüh 31 Mart'ta en büyük sürprizin Konya'dan olacağını gösteriyor. Selçuklu'da, Meram'da, Karatay'da, Büyükşehirde sandıkları patlatacağız. Milli Görüş'ü yine şahlandıracağız. Konya kendine yakışanı yaptı ve Konya'da üye sayısı 32 bine geldi. 32 bin nereden geldi, 5 bin 100'den bir senenin içerisinde geldi. Yüzde 600 büyüme. Şimdi Konya'da adım adım 50 binlere doğru yürüyoruz. Türkiye genelinde de adım adım bir milyon üyeye doğru yürüyoruz" şeklinde konuştu.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik sözlerine yanıt vererek, 'Canı sağ olsun, ablam benim' dedi. Özel, Turgutlu'da düzenlenen halk buluşmasında seçimlerde iktidara sarı kart göstermeye davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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