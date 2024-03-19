Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi büyük teveccüh görüyor - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi büyük teveccüh görüyor

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi büyük teveccüh görüyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.

19.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:56
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli idareler Seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'a geldi. Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Erbakan, burada yerel seçimler ve gündeme ilişkin acıkmalarda bulundu.

Yeni Kent Meydanı'nda halka seslenen Erbakan, milli görüşün yanardağ olup patladığını ve Türk milletinin Yeniden Refah'ın şahlanışı için gün saydığını belirterek, "Bütün anket firmaları, araştırmacılar, gazeteciler, rakip siyasetçiler tek bir konuda mutabık kaldılar. 31 Mart'ta oylarını artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak diyorlar. Bütün Türkiye'de Yeniden Refah rüzgarı esiyor. Meydanlar, sokaklar, caddeler bütün Türkiye yeniden Refah diyor, Milli Görüş diyor. İşte resmi üye sayılarındaki artışı biliyorsunuz. 480 bin oldu. 6 ayda 260 binden 480 bine çıktı. 6 ayda yüzde 85'lik büyüme başka hiçbir partiye nasip olmaz. Seçimlere 500 bin üyeyle gireceğiz. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olacağız. Seçimden sonra bu tempo ile devam edeceğiz 1 milyonu geçeceğiz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028 de ise ülke genelinde iktidar olacağız" diye konuştu.

14 Mayıs'tan önce yanlış yoldan dönülmesi, borç-faiz ekonomisinin bırakılmasını istediklerini dile getiren Erbakan, önce millet anlayışıyla ekonomik paket modelinin uygulanmasını istediklerini ve mutabakat metnini de bunun için yazdıklarını belirtti. Milletin 'rantçı' ve 'heykelci' belediyeciliğe değil, Yeniden Refah'a koştuğunu belirten Erbakan, "Millet neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, alın terinin, emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış, usanmış. Peki çareyi neden Yeniden Refah'ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah'ın temsil ettiği mana Milli Görüş. 1988 ve 1994'te belediyecilikte tarih yazdı. Destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan 'Yeniden Refah'ta birleşmemiz lazım' diyerek Yeniden Refah'a koşuyor. Ahlaklı belediyecilik bereket demektir. Bugün belediyeleri boğazına kadar borca batırdılar. İllerde 1 milyar, büyükşehirlerde 10 milyarın üzerinde. Yerel yönetimlerin toplam borcu 200 milyarın üzerine çıkmış durumda. Neden lüks var, israf var, şatafat var. Geçmişte biz kurtardık, biz düzelttik. Şimdi de sorun değil. 'İman varsa imkan vardır' diyerek 2024'te biz geleceğiz ve yine kurtaracağız. Bu ülkenin, bu milletin imdadına aynen geçmiş dönemde olduğu gibi Yeniden Refah koşacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler sonlandırılması çağrısında bulunan Erbakan, "Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyoruz. Bu ayıptan vazgeçin. İsrail ile ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail'e kapatın. Tel Aviv'deki büyükelçimizi geri çağırın. Halen çağıramadınız. İsrail kendi büyükelçisini çağırdı. Biz İsrail'deki büyükelçimizi çağıramadık. Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik üssünü kapatın. Şu zulme açıktan resmen ve fiilen destek olan Amerika'nın incirlik üssünü kapatın" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi büyük teveccüh görüyor - Son Dakika

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