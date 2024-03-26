Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde partisinin mitingine katıldı.
Erbakan, belediye meydanındaki mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Geyve'de belediye başkan adayları Selçuk Yıldız'a, Sakarya'da da büyükşehir belediye başkan adayları Selçuk Geyveli'ye mührü vuracaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisinin; ahlaklı, dürüst, samimi, adil, merhametli, çalışkan ve dirayetli belediyecilik dönemine ulaşabilmenin yolu ve o ruhun temsilcisi olduğunu aktaran Erbakan, "Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Bu nedenle akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Pazar günü itibarıyla seçimlere bir hafta kala Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını aştık elhamdülillah. 'Seçimlere kadar 500 bin yapacağız' diyorduk, seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu." diye konuştu.
Erbakan, milli görüş dönemine dönmek isteyenlerin Yeniden Refah Partisini tercih ettiğini dile getirerek, "İnşallah 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028'de de iktidar olacağız ve bu milleti bu dertlerden yine Refah'la, milli görüşle kurtaracağız." dedi.
Konuşmanın ardından partili kadınlar Erbakan'a çiçek takdim etti.
Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi mitingine katıldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın 'Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı' sözlerine, 'Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum.' diye karşılık verdi.
BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce gerçekleşen kazanın arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı. Yeniden açılan ana soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki keşif işlemi gerçekleştirildi ve Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?