Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi üyeleri ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi üyeleri ile iftarda buluştu

26.04.2022 00:57
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi üyeleri ile iftarda buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan iftar programında partililer ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan iftar programında partililer ile bir araya geldi. Program sonrası konuşan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak geldiğimizde tek bütçe yaparak işe başlayacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avcılar Denizköşkler'de düzenlen iftar programında partililerle bir araya geldi. Düzenlenen programa, Genel Başkan Yardımcıları Prof Dr. Doğan Aydal, Zafer Emanetoğlu, İlyas Erkan Helvacı, ve partililer katıldı.

Program sonrası konuşan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak geldiğimizde tek bütçe yaparak işe başlayacağız. Belediyelere, bakanlıklara, külliyeye ve bütün kamu kuruluşlarına tek bütçe yapma zorunluluğu getirilecek. Hiç kimse birbirinden daha fazla bir gider, harcama yapma imkanına sahip olmayacak. 'Kamu tek' hesabıyla, yani havuz sistemiyle ve tek bütçeyle faize giden milyarlarca dolar kurtarılmış olacak. Faiz giderleri en aşağı seviyeye getirilecek ve en kısa süre içerisinde sıfırlanacak. AR-GE başkanlığımızın çok titiz çalışmalarla ortaya koymuş olduğu, 'Milli Kaynak Paketleri' kitabımızda yazan, 15 adımla bir senede borçsuz, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız ve bu aziz milleti kaynakla buluşturacağız" dedi. - İSTANBUL

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Avcılar, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi üyeleri ile iftarda buluştu - Son Dakika


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