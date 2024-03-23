Fatih Erbakan: Yeniden Refah Şanlıurfa ve Türkiye\'de Yanardağ Olup Patlayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Erbakan, Milli Görüş'ün, Yeniden Refah'ın Şanlıurfa ve Türkiye'de yanardağ olup patlayacağını ve bir kez daha şahlanacağını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Erbakan, yaptığı konuşmada, "Gerçekten de şu mübarek Ramazan gününde, şu mübarek ayın içerisinde bu muazzam manzara muhteşem manzara, Şanlıurfa'ya da bu yakışırdı, Şanlıurfalılara da bu yakışırdı elhamdülillah. Gerçekten de bu manzara karşısında 3 kelime söylenebilir, sadece 3 kelime, maşallah, suphanallah, elhamdülillah. Meydanıyla, kaldırımlarıyla, çatılarıyla, balkonlarıyla, çevresiyle, her yönüyle dolmuş taşmış elhamdülillah. 200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını çok net bir şekilde veriyor, 31 Mart'ta Mehmet Kasım Gülpınar Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Bütün engellemelere rağmen, ambargolara rağmen, çamur atmalara rağmen, algı operasyonlarına, çarpıtmalara rağmen, bütün güç ellerinde olmasına rağmen, muazzam bütçeleri akıtmalarına rağmen, işte cenabı Allah haklının kazanmasını istiyor ve haklının ve hakkın inşallah zaferini 31 Mart'ta Şanlıurfa'da hep birlikte yaşayacağız" dedi.
"Yeniden Refah Şanlıurfa ve Türkiye'de yanardağ olup patlayacak"
Şanlıurfa'nın ilk olarak 1984 yılında Milli Görüş belediyeciliği ile tanıştığını söyleyen Erbakan, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'mız, Hazreti Eyüp Aleyhisselamın şehri, Hazreti İbrahim Aleyhisselamın şehri Şanlıurfa'mız. Hazreti İbrahim Aleyhisselamın zulme karşı dik duruşunun ve tevekkülün sembolü, Hazret i Eyüb Aleyhisselamın sabrının sembolü Şanlıurfa'mız, Milli Görüşün, hak davanın merkezi ve kalesi Şanlıurfa'mız. Selam olsun Şanlıurfa'ya, selam olsun Şanlıurfalılara, selam olsun Milli Görüşçülere. Şanlıurfa daha 1984'te Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştı. Şimdi 40 sene sonra 31 Mart'ta Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşacak Allah'ın izniyle. Mehmet Kasım Gülpınar'ın başkanlığında Milli Görüş belediyeciliği başlayacak. Hazreti İbrahim Aleyhisselamın davası, Milli Görüşün şahlanışı, Hazreti İbrahim Aleyhisselamın şehri Şanlıurfa'dan başlayacak ve Milli Görüş, Yeniden Refah Şanlıurfa'da ve Türkiye'de yanardağ olup patlayacak, bir kez daha şahlanacak ve bu aziz milletin derdine derman olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
Üye sayısı 500 bine dayandı
Yeniden Refah Partisinin üye sayısının son 7 ayda iki katına çıkarak 492 bini aştığını söyleyen Erbakan, "Buradan sözlerimize başlarken çok değerli Mehmet Kasım Gülpınar başkanımıza en zor zamanda taşın altına elini koyduğu için, Urfa için, Urfalılar için, mazlumlar ve garipler için, millete hizmet için, vatanına, toprağına hizmet için bu mücadeleye girişmesinden dolayı kendisine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz, Allah kendisinden razı olsun. Tabii ki birbirinden kıymetli ilçe belediye başkan adaylarımız kendilerine de zaferler, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz. Çok değerli il başkanımız, Yeniden Refah Partimizin fedakar, cefakar teşkilatları, ilçe başkanlarımız, hanım kollarımız, gençlik kollarımız, bugüne kadar Yeniden Refah Partimizin Şanlıurfa'da yürüyüşünde görev alan, emeği geçen bütün isimsiz kahramanlar, her birine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Değerli MKYK üyelerimize, genel başkan yardımcılarımıza, çevre illerden koşup gelen çok değerli vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza, basın mensuplarına, güvenlik güçlerine ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizin kıymetli evlatlarına selam ediyorum, hürmetle, muhabbetle kendilerini selamlıyorum ve teşekkürler ediyorum. Çok değerli Şanlıurfalılar, çok değerli Milli Görüşçüler, aziz milletimiz Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin her köşesinde büyük bir rüzgarla, adım adım zafere doğru yürüyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Bakınız bugün itibariyle üye sayımız 492 bin 840'ta ulaştı. 500 bine geldik dayandık. 6 ayda 260 binden 500 bine veya 7 ayda diyelim. 7 ayın içerisinde neredeyse yüzde 100'lük bir büyüme. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve inşallah 31 Mart seçimlerinin parlayan yıldızı olacaktır. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028'de Milli Görüşü, Yeniden Refahı iktidara taşıyacağız inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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