Fatih Şahin'den TÜSİAD'a Sert Cevap

Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalara tepki göstererek, "TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Şahin, "TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar yine. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın" ifadelerini kullandı. - ANKARA